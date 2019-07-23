Строительство комплекса по выпуску бензина класса Евро-5 начнется под Ростовом в 2020 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июля. /ТАСС/. Строительство комплекса по производству бензина и дизтоплива класса Евро-5 начнется в городе Новошахтинске Ростовской области в 2020 году, сообщил журналистам во вторник губернатор региона Василий Голубев.

"Инвестор на первом этапе приступает к строительству комплекса по производству бензина АИ-92 и АИ-95 класса Евро-5, дизтоплива класса Евро-5 и товарных сжиженных углеводородных газов. Первый этап оценивается примерно в 70 млрд рублей. Сейчас [идет] подготовка земельного участка и работа по определению и закупке технологического оборудования. Планируются строительно-монтажные работы [в течение] 2020 года", - сказал Голубев.

По его словам, ввести объект в эксплуатацию планируется до 2024 года.

"Второй этап - строительство комплекса глубокой переработки нефти - оценивается в 100 млрд рублей, срок реализации пять лет. Третий этап - до 2030 года строительство очистных сооружений, он будет идти параллельно со вторым", - отметил губернатор, добавив, что по итогам реализации всех проектов будет создано около 1 тыс. рабочих мест.

На Петербургском международном экономическом форуме власти Ростовской области подписали соглашение с компанией "Юг Энерго" о развитии Новошахтинского завода нефтепродуктов. Объем инвестиций по соглашению планируется в объеме 177 млрд рублей.

С 2024 года "Юг-Энерго" на мощностях Новошахтинского завода планирует производить порядка 717 тыс. т в год бензина марок 92, 95 класса Евро-5, а также около 2 млн т товарного дизеля.