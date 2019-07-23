Госдума ратифицировала соглашение России и Китая о размещении станций ГЛОНАСС и "Бэйдоу"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Госдума во вторник ратифицировала соглашение между правительствами России и Китая о сотрудничестве в области применения глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и "Бэйдоу" в мирных целях, предусматривающее взаимное размещение станций на территории своих стран.

Соглашение было подписано в Пекине 7 ноября 2018 года. Согласно пояснительным материалам, в целях развития функциональных дополнений ГЛОНАСС и для создания глобальной системы контроля и подтверждения характеристик радионавигационного поля этой системы в рамках соглашения предполагается размещение на взаимной основе измерительных станций ГЛОНАСС и "Бэйдоу" на территории Китайской Народной Республики и территории Российской Федерации соответственно.

В документе предусмотрена организационно-правовая основа для сотрудничества по разработке и производству гражданского навигационного оборудования, использующего системы ГЛОНАСС и "Бэйдоу," а также разработке российско-китайских стандартов по применению навигационной техники, использующей обе системы, в частности, стандартов по контролю и управлению транспортными потоками, пересекающими российско-китайскую границу.

Соглашение включает положения об охране интеллектуальной собственности, создаваемой или передаваемой в рамках совместной деятельности, правовой и физической защите имущества на территории обеих стран. Определен порядок таможенного регулирования, а также экспортного контроля в отношении товаров и технологий, которые включены в списки и перечни экспортного контроля.