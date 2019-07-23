Госдума одобрила во II чтении изменения в порядок предоставления межбюджетных трансфертов

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении инициированный правительством РФ законопроект, направленный на совершенствование предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в региональные.

Законопроект обязывает включать в федеральный бюджет на очередной финансовый год и на плановый период бюджетные ассигнования, предусматривающие компенсацию снижения доходов бюджетов субъектов РФ либо местных бюджетов, вызванного принятием федеральных законов - за исключением законов, перераспределяющих полномочия либо меняющих доходные источники, что не приводит к снижению общего объема поступлений в бюджеты субъектов РФ.

Также уточняется условие предоставления бюджетного кредита субъекту РФ или муниципальному образованию - отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по бюджетным кредитам, полученным ранее. Предусматривается возможность предоставления бюджетного кредита государственному внебюджетному фонду РФ на пополнение остатка средств на счете.

Законопроект предусматривает установление порядка распределения межбюджетных трансфертов бюджетам регионов: дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, а также субсидии и субвенции бюджетам субъектов распределяются законом о бюджете либо поправками к нему, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов регионов - законом о бюджете и принятыми в соответствии с ним нормативными актами правительства.

Документом предусмотрено, что дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ предоставляются в порядке и на условиях, установленных кабинетом министров, в том числе для поощрения достижения наилучших значений показателей по итогам оценки эффективности органов исполнительной власти субъектов.

Вместе с тем предлагается исключить из Бюджетного кодекса РФ норму о Федеральном фонде финансовой поддержки субъектов РФ ввиду отмены понятия целевого бюджетного фонда.

Предельный размер дефицита у регионов

Законопроект сокращает предельный размер дефицита бюджетов субъектов РФ с 15% до 10%. Увеличивается предельный размер не распределенного между бюджетами субъектов РФ объема субсидий с 5% до 10% общего объема соответствующей субсидии, который может быть утвержден законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год (сейчас действует норма - 5% на очередной финансовый год и 10% - на плановый период). При этом нераспределенный объем субсидий должен быть распределен до 1 октября текущего финансового года между региональными бюджетами актом правительства (кроме субсидий, предоставляемых в целях софинансирования исполнения публичных нормативных обязательств).

В составе материалов, вносимых в Госдуму вместе с проектом бюджета на очередной финансовый год и плановый период, будет также проект распределения субсидий бюджетам регионов.

Устанавливается требование об утверждении финансовым органом субъекта РФ не позднее 15 ноября текущего финансового года перечня всех муниципальных образований, являющихся дотационными.

"Горизонтальные" субсидии

Проект закона вводит понятие единой субвенции на финансирование двух и более полномочий Российской Федерации, переданных на региональный уровень. Аналогичное правило предусматривается для субвенций муниципалитетам из региональных бюджетов.

Устанавливается возможность предоставления новых форм межбюджетных трансфертов - "горизонтальные" субсидии. Условия таких субсидий устанавливаются соглашениями между высшими исполнительными органами госвласти регионов либо местными администрациями.

Поправки ко второму чтению

Согласно принятым ко второму чтению поправкам, регионы вправе передать на местный уровень полностью или частично свои неналоговые доходы. Исключается норма, относящая превышение по данным годового отчета об исполнении соответствующего бюджета ограничений размера дефицита региональных и местных бюджетов к нарушению бюджетного законодательства, влекущего применение бюджетных мер принуждения (в том числе бесспорное взыскание суммы предоставленных средств, суммы платы за пользование предоставленными средствами, пеней за несвоевременный возврат средств бюджета, приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов).

В случае нарушения сроков заключения соглашений о предоставлении из федерального бюджета субсидий регионам, а также в случае уменьшения объема бюджетных ассигнований в соответствии с соглашением, средства федерального бюджета, предусмотренные на текущий финансовый год на соответствующие цели, направляются на увеличение средств резервного фонда правительства для оказания финансовой помощи бюджетам субъектов РФ в соответствующем размере.

Новые правила будут применяться к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, начиная с бюджетов на 2020 год (на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов).