Mail.ru Group раскритиковала законопроект об идентификации пользователей электронной почты

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Законопроект об обязательной идентификации пользователей электронной почты по номеру телефона в случае принятия будет дискриминировать российские компании на отечественном рынке. Такое мнение высказал во вторник ТАСС вице-президент и технический директор Mail.ru Group Владимир Габриелян.

Ранее председатель комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и заместители Александр Башкин и Александр Карлин внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий использование электронной почты только идентифицированными в установленном порядке пользователями. Согласно проекту, идентификацию пользователей электронной почты предлагается осуществлять с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором сервиса электронной почты с оператором связи.

"Законопроект неуместен и избыточен: он предполагает существенные неудобства для пользователей и дискриминирует российских игроков рынка. Отечественные компании понесут дополнительные издержки, в то время как зарубежные игроки неоднократно игнорировали требования российского законодательства. Мы не видим предпосылок к тому, чтобы предложенные нововведения как-то изменили данную практику", - сказал Габриелян.

В компаниях Google, "Яндекс" и Rambler Group, владеющих популярными сервисами электронной почты в России, отказались комментировать ТАСС законопроект.

В "Мегафоне" заявили ТАСС, что готовы проводить такую идентификацию, однако сама инициатива "не должна дискриминировать российские сервисы электронной почты, которые обязаны исполнять все требования к организаторам распространения информации в интернете, по сравнению с иностранными". В МТС и "Вымпелкоме" отказались комментировать ТАСС предложение сенаторов, в Tele2 комментарий пока не предоставили.

Законопроектом также устанавливается, что наряду с обязанностями по идентификации на организаторов сервиса электронной почты возлагаются обязанности по обеспечению технической возможности отказа пользователей от получения электронных сообщений от других пользователей, а также ограничения рассылки и передачи сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ. Как отмечают авторы инициативы, принятие такого законопроекта позволит существенно снизить число ложных террористических сообщений, распространяемых посредством сервисов электронной почты, создаст правовые условия для привлечения злоумышленников к ответственности, сократит экономический ущерб от таких сообщений.