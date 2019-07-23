Совфед одобрил закон о региональных брендах

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании во вторник одобрил закон, направленный на продвижение региональных брендов, который вводит в Гражданский кодекс (ГК) РФ новый самостоятельный объект интеллектуальных прав - "географическое указание".

Законопроект был внесен в Госдуму группой парламентариев во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Закон устанавливает, что географическое указание как обозначение, идентифицирующее товар, характеристики которого в значительной степени связаны с его географическим происхождением, может использоваться в отношении товара при условии, что на территории данного географического объекта осуществляется хотя бы одна из стадий производства этого товара, оказывающая существенное влияние на формирование его характеристик.

В отличие от географического указания использование наименования места происхождения товаров для индивидуализации товара допускается только в отношении товара, особые свойства которого исключительно определяются характерными для данного географического объекта природными условиями или людскими факторами, при условии осуществления всех стадий производства товара на территории этого географического объекта.

Законом предусматривается целый перечень случаев, когда географическое название не может быть зарегистрировано, если оно повторяет уже существующий товарный знак или вводит потребителей в заблуждение. Географическое указание признается и охраняется на основании государственной регистрации, которая будет осуществляться Роспатентом. Зарегистрировать бренд смогут граждане, юридические лица, ассоциации и союзы. Исключительное право на географическое указание действует в течение 10 лет со дня подачи заявки на географическое указание в Роспатент, при этом данный срок может быть продлен по заявлению правообладателя - каждый раз на 10 лет.

Имидж регионов и пополнение бюджета

Как отметила один из авторов инициативы, первый зампред комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, вопросы популяризации и продвижения региональных брендов чрезвычайно важны для Совета Федерации как палаты регионов.

"У всех субъектов РФ есть культурные, географические, экономические особенности и отличия, которые могут стать конкурентными преимуществами. Кроме того, продвижение региональных брендов может стать важным источником пополнения бюджетов субъектов Федерации", - считает сенатор.

По ее словам, этот закон очень ждут субъекты РФ. "Более того, мы полностью входим в международное правовое поле, то есть даем нашим отечественным товаропроизводителям получить охрану и продвигать свои товары, в том числе на международном уровне. Были вопросы по виноделам, и как раз наш закон открывает новые возможности для защиты отечественной винодельческой продукции и продвижения ее на международных рынках", - отметила первый зампред комитета СФ.