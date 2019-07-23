Минпромторг: единое регулирование обычных и электронных сигарет снизит потребление табака

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Введение единого регулирования для обычных сигарет и альтернативных средств доставки никотина (электронные сигареты, вейпы) приведет к снижению потребления табачной продукции в России. Такое мнение журналистам озвучил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Сейчас рынок электронных сигарет в России никак не регулируется: запреты, действующие для обычной табачной продукции, на альтернативные средства доставки никотина не распространяются. В течение последних нескольких лет обсуждается возможность единого регулирования этих рынков. При этом бизнес выступает за создание отдельных правил для электронных сигарет и вейпов, поскольку, как утверждают производители, такая продукция наносит меньший вред здоровью и в некоторых случаях помогает сократить потребление табачной продукции или ведет к полному отказу от нее.

"Решение принято на высшем политическом уровне, что должно быть единое регулирование. Мы выполняем решение <…> Наоборот, мы видим плюсы, население будет меньше курить, употреблять никотиносодержащую продукцию", - прокомментировал ситуацию Евтухов.

16 июля 2019 года правительство РФ опубликовало положительный отзыв на законопроект о запрете продажи несовершеннолетним электронных курительных изделий и об ограничении использования кальянов. Проект закона предлагает ряд поправок в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствии потребления табака", в частности в области установления запрета на продажу электронных курительных изделий несовершеннолетним и несовершеннолетними. Кроме того, документ предлагает запретить использование вейпов тем, кто не достиг совершеннолетия, и запретить вовлечение детей в процесс использования вейпов.