Госдума приняла во втором чтении законопроект о продлении "дачной амнистии"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы во вторник во втором чтении приняли законопроект о продлении "дачной амнистии" до 1 марта 2021 года. За принятие законопроекта проголосовали 399 депутатов, проголосовавших против и воздержавшихся не было. Третье чтение, как ожидается, состоится 25 июля. В первоначальной версии текста "дачную амнистию" планировалось продлить до 1 марта 2022 года, однако ко второму чтению была предложена поправка об ограничении срока действия закона 1 марта 2021 года. До этой даты, как ожидается, россияне смогут в упрощенном порядке оформить права на объекты недвижимости на своих участках.

"До 1 марта 2021 года допускается осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на жилой или садовый дом, созданный на земельном участке, предназначенном для ведения гражданами садоводства, на основании только технического плана и правоустанавливающего документа на земельный участок, если в Едином государственном реестре недвижимости не зарегистрировано право заявителя на земельный участок, на котором расположен указанный объект недвижимости. В этом случае сведения о соответствующем объекте недвижимости, за исключением сведений о его площади и местоположении на земельном участке, указываются в техническом плане на основании проектной документации (при ее наличии) или декларации", - говорится в тексте законопроекта.

В нем отмечается, что при этом не требуется уведомление о планируемом строительстве или реконструкции индивидуального жилого или садового дома, а также об окончании таких работ.

"Дачная амнистия" действовала на протяжении 13 лет и завершилась в марте 2019 года. Несмотря на то, что за это время несколько миллионов россиян смогли оформить права на жилые и садовые дома, гаражи и бани, значительное число граждан не успело воспользоваться этой возможностью. По оценке главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, речь идет о нескольких миллионах объектов недвижимости.

Помимо продления срока "дачной амнистии" законопроект предлагает сделать бессрочной норму о возможности установления субъектами РФ предельных максимальных цен кадастровых работ. Также в документе предусматривается продление до 1 марта 2022 года срока льготного бесплатного предоставления в собственность земельных участков, находящихся в публичной собственности. Действие этих норм истекало 1 марта и 31 декабря 2020 года соответственно.

Кроме того, законопроект содержит нормы, решающие проблемы оформления земельных участков под многоквартирными домами. В законопроекте также указано, что органы власти будут обязаны информировать граждан о последних изменениях в правилах строительства домов на дачных и садовых участках и их оформления в собственность.