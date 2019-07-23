Путин поручил исправить норму, из-за которой ряд пенсионеров лишились надбавки к пенсии

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законодательство, чтобы вернуть отдельным категориям работников на селе со стажем свыше 30 лет право на надбавку к пенсии. Как сообщает пресс-служба Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам пленарного заседания VI Медиафорума независимых региональных и местных средств массовой информации "Правда и справедливость".

"Рассмотреть вопрос о расширении списка работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с которыми устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности", - говорится в документе. Путин поручил обеспечить включение в этот список "некоторых профессий, должностей, специальностей лиц, проработавших не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве, и при необходимости внести соответствующие изменения в законодательство РФ".

На пленарном заседании медиафорума 16 мая один из его участников напомнил, что правительство в ноябре 2018 года утвердило обновленный перечень категорий работников, имеющих право на надбавку в 25%. Из нового перечня оказались исключены отдельные профессии, в том числе сельскохозяйственные. Участник форума попросил президента решить эту проблему, отметив, что это не должно привести к серьезным бюджетным расходам.

Региональные вопросы

Путин также дал ряд поручений по отдельным проблемам, которые участники медиафорума из регионов озвучили главе государства 16 мая. Так, правительству РФ поручено выделить субсидию Карачаево-Черкесии на газификацию Карачаевского района республики, а компании "Газпром" - "обеспечить в приоритетном порядке технологическое присоединение населенных пунктов Карачаевского района к магистральным газопроводам и газораспределительным сетям".

Кабмин РФ вместе с правительством Севастополя должен будет до 1 октября утвердить дорожную карту по строительству в городе больницы скорой медицинской помощи, городской инфекционной больницы на 200 коек и многопрофильного лечебно-диагностического корпуса онкологического диспансера. Также поручено провести анализ доступности, эффективности и качества оказания онкобольным в Севастополе медицинской помощи, в том числе паллиативной медицинской помощи.

Минкультуры и властям Северной Осетии глава государства поручил подготовить предложения по реконструкции, сохранению и дальнейшему использованию владикавказского кинотеатра "Комсомолец", который является объектом культурного наследия федерального значения. Также должны быть представлены предложения по обеспечению дальнейшего функционирования творческо-производственного объединения "Северо-Кавказская студия кинохроники".

Наконец, Генеральной прокуратуре поручено провести проверку соблюдения законодательства при строительстве многоквартирного дома для сирот в городе Тайшет Иркутской области. 16 мая на медиафоруме журналист из этого региона сообщил президенту о том, что в 2016 году 90 сирот в Тайшете заселили в новый дом, построенный с серьезными недостатками: в нем протекает крыша и трескаются стены. По словам журналиста, управляющая компания, которая брала дом на обслуживание, отказалась от него. Путин, комментируя ситуацию, предположил, что проблема в Тайшете может носить криминальный характер и с ней нужно "разбираться по-особому".