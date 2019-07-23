В бюджет Подмосковья поступило более 6 млрд рублей от налоговых резидентов за полтора года

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Представители крупного и среднего бизнеса Московской области с начала запуска программы экономического роста и развития доходного потенциала региона пополнили бюджет Подмосковья более чем на 6 млрд рублей, сообщила во вторник пресс-служба Министерства экономики и финансов Московской области.

"С 2018 года по июнь 2019 года в рамках запуска программы экономического роста и развития доходного потенциала Московской области налоговыми резидентами региона стали 49 юридических лиц крупного и среднего бизнеса. Более 6 млрд рублей поступило в консолидированный бюджет Подмосковья от новых налоговых резидентов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что сферы деятельности новых резидентов включают железнодорожный транспорт, строительство, лизинг, металлургию, сельское хозяйство, производство пластмассовых изделий для упаковки и другие направления.

"Принимаемые правительством меры и открытость к диалогу привлекают бизнес и способствуют росту инвестиций в регионе. В Подмосковье действует целый комплекс мер поддержки бизнеса. Налоговыми льготами могут воспользоваться резиденты особых экономических зон, а также организации, вкладывающие средства в модернизацию или новое строительство. Льготные условия налогообложения распространяются на специальные инвестиционные контракты и региональные инвестиционные проекты", - приводятся в сообщении слова министра экономики и финансов Московской области Елены Мухтияровой.

В пресс-службе добавили, что под реализацию масштабных инвестпроектов в регионе предусмотрено выделение земельных участков на бесконкурсной основе. Также новые предприятия или организации, расширяющие производственные мощности, могут компенсировать затраты на создание инженерной инфраструктуры.

"Для малых и средних предприятий действует компенсация затрат на покупку оборудования или на первый взнос при его лизинге, также они могут получить поручительства по обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, банковской гарантии или лизинга от Московского областного гарантийного фонда", - цитирует пресс-служба Мухтиярову.