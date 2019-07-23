Минсельхоз представит идеи по особой этикетке для вина из российского сырья

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Минсельхоз РФ совместно с представителями отрасли в течение месяца представит предложения по нанесению особых знаков на этикетку вина, произведенного в России из отечественного сырья. Об этом во вторник на пресс-конференции в ТАСС сообщила заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

"Уже звучал вопрос по поводу этикетки, у нас есть поручение председателя правительства о том, чтобы подумать и предложить какие-то меры для визуального отличия вин, которые производятся из российского винного материала. <…> Мы вместе с отраслевым союзом начали разработку варианта, как это сделать так, чтобы соблюдалось национальное законодательство", - сказала она.

По данным Лут, сейчас с представителями отрасли ведется проработка вариантов написания. "В течение месяца мы должны подготовить предложения по формулировкам <…> и тому, что именно должно быть написано на этикетке", - пояснила замминистра.

По ее данным, это поможет потребителю ориентироваться в выборе вина и избегать недопонимания. В пример Лут привела случаи, когда в названии есть привязка к какому-то субъекту РФ, например к Крыму, а по факту продукция произведена при использовании иностранного винного материала.