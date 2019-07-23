Ростовские власти не намерены форсировать слияние областного центра с городами-спутниками

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июля. /ТАСС/. Власти Ростовской области не будут спешить с принятием решения о включении в состав города Ростова-на-Дону его городов-спутников Аксая и Батайска, вопрос будет обсуждаться с жителями этих территорий, сообщил во вторник на встрече с журналистами Ростовской области сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Возможное включение городов Аксая и Батайска в состав Ростова-на-Дону обсуждается в рамках создания городской агломерации Большой Ростов.

"Мы не будем ни в коем случае форсированное принимать решение по такого рода вопросу, будем слушать людей. Если двигаться, то только через убеждение людей в том, что эта тема будет работать, в том числе, в интересах жителей тех территорий, которые могут оказаться в составе города Ростова-на-Дону", - сказал Голубев, отвечая на вопрос о перспективах включения в состав Ростова территорий расположенных рядом городов Аксая и Батайска.

При этом, по словам губернатора, создание городской агломерации с возможным включением в состав областного центра городов-спутников может создать несколько дополнительных преимуществ для развития всей территории.

"Потенциально большие агломерации имеют возможность более быстрого решения, более активного финансирования. В этом случае лучше решаются транспортные проблемы, и в нашем случае это очевидно возможно", - пояснил губернатор.