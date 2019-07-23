{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Лукойл" создаст площадку для производства пропилена на Нижегородском НПЗ

Объем производства ориентировочно составит 500 тыс. т пропилена в год

АСТРАХАНЬ, 23 июля. /ТАСС/. Нефтяная компания "Лукойл" приняла инвестиционное решение о создании площадки по производству пропилена на Нижегородском НПЗ. Об этом сообщил журналистам глава компании Вагит Алекперов.

"Уже принято инвестиционное решение о строительстве пропилена ориентировочно на 500 тыс. т. У нас собственное сырье, в том числе это будет рассчитано на экспорт", - сказал он.

Нижегородский НПЗ - нефтеперерабатывающий завод топливно-масляного профиля, расположенный в Нижегородской области. Мощность завода - 17 млн т в год, за 9 месяцев 2017 года выход светлых нефтепродуктов составил 64%, глубина переработки - 77%.

Теги
РоссияНижегородская область
Минсельхоз не видит рисков снижения урожайности сельхозкультур из-за гибели пчел
При этом ведомство "фиксирует урон пчеловодству как подотрасли животноводства"
Читать полностью