{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Поступления налога на прибыль в бюджет Москвы за пять месяцев 2019 года выросли на треть

Городской бюджет получил с налога на прибыль 670 млрд рублей

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Поступления налога на прибыль в бюджет Москвы за пять месяцев 2019 года увеличились более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила во вторник пресс-служба Комплекса экономической политики города.

"Московские организации уплатили за пять месяцев 2019 года налог на прибыль в размере 670 млрд рублей - на 32,7% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. Из них в федеральный бюджет поступило 217,3 млрд рублей, в бюджет города Москвы - 452,4 млрд рублей", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Более половины поступлений от общего объема налога на прибыль организаций обеспечили компании трех отраслей: финансово-страховой - 22%, торговли - 20%, нефтегазовой - 18%.

Отмечается, что большую роль в увеличении налоговых поступлений в бюджет играет повышение производительности труда, и по этому показателю Москва лидирует среди регионов РФ: в столице производительность труда в 2,5 раза выше средних показателей по стране.

Теги
Россия
Минсельхоз не видит рисков снижения урожайности сельхозкультур из-за гибели пчел
При этом ведомство "фиксирует урон пчеловодству как подотрасли животноводства"
Читать полностью