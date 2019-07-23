Поступления налога на прибыль в бюджет Москвы за пять месяцев 2019 года выросли на треть

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Поступления налога на прибыль в бюджет Москвы за пять месяцев 2019 года увеличились более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила во вторник пресс-служба Комплекса экономической политики города.

"Московские организации уплатили за пять месяцев 2019 года налог на прибыль в размере 670 млрд рублей - на 32,7% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. Из них в федеральный бюджет поступило 217,3 млрд рублей, в бюджет города Москвы - 452,4 млрд рублей", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Более половины поступлений от общего объема налога на прибыль организаций обеспечили компании трех отраслей: финансово-страховой - 22%, торговли - 20%, нефтегазовой - 18%.

Отмечается, что большую роль в увеличении налоговых поступлений в бюджет играет повышение производительности труда, и по этому показателю Москва лидирует среди регионов РФ: в столице производительность труда в 2,5 раза выше средних показателей по стране.