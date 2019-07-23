Дума одобрила во II чтении размер взноса паевого фонда для производственного кооператива

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, отвязывающий от МРОТ способ определения размера взноса паевого фонда для производственного кооператива. Законопроект был инициирован правительством РФ.

Законодательством предусматривается, что паевым взносом члена кооператива могут быть деньги, ценные бумаги, иное имущество, в том числе и имущественные права, а также иные объекты гражданских прав. Оценка паевого взноса проводится при образовании кооператива по взаимной договоренности членов кооператива на основе сложившихся на рынке цен, а при вступлении в кооператив новых членов комиссией, назначаемой правлением кооператива.

Согласно ныне действующему закону о МРОТ, он применяется для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей обязательного социального страхования, а применение МРОТ для других целей не допускается. Между тем, согласно закону о производственных кооперативах, оценка паевого взноса, превышающего 250 установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда, должна быть произведена независимым оценщиком.

В связи с этим законопроектом предусматривается замена ссылки на минимальный размер оплаты труда суммой 25 тыс. рублей, поскольку исчисление платежей по гражданско-правовым обязательствам, ранее установленных в зависимости от МРОТ, осуществляется исходя из базовой суммы, равной 100 рублям.

Поправки ко второму чтению

Поправки ко второму чтению меняют способ определения размера минимальной величины номинальной стоимости одной акции народного предприятия, установив его в размере 20 рублей (действует - не более 20% МРОТ). Меняется также определение размера минимального уставного капитала народного предприятия - он должен составлять не менее 100 тыс. рублей (действует - не менее 1000-кратного размера МРОТ).

Кроме того, меняется способ определения размера минимальной цены сделки, которую вправе совершать унитарное предприятие в процессе приватизации (со дня утверждения прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и до дня государственной регистрации созданного хозяйственного общества) - она не может превышать более чем в 10 раз установленный федеральным законом минимальный размер уставного фонда ГУПа. Согласно действующей норме, такая сделка не может превышать МРОТ более чем в 50 тыс. раз.