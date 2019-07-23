Госдума одобрила во II чтении лицензирование обработки и скупки драгметаллов у граждан

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении инициированный правительством РФ законопроект, который предусматривает лицензирование отдельных видов деятельности, связанной с оборотом драгметаллов и драгоценных камней.

Законопроектом предлагается дополнить перечень видов деятельности, на которые требуются лицензии, обработкой (переработкой) лома и отходов драгоценных металлов и скупкой у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также лома таких изделий.

"Существенная часть лома и отходов драгоценных металлов аккумулируется в ломбардах, скупках, комиссионных. При доаффинажной переработке накопленных лома и отходов драгоценных металлов используются химические вещества, отнесенные к первому классу опасности. В связи с этим не соблюдаются требования по экологической безопасности и по обеспечению безопасности жизни и здоровья граждан", - говорится в пояснительной записке.

В рамках деятельности организаций, осуществляющих скупку ювелирных изделий из драгметаллов и драгоценных камней, происходит в том числе легализация контрабандной и контрафактной продукции, считают в правительстве.

Различные режимы НДС в сфере оборота драгоценных металлов создают условия, при которых приобретение лома и отходов драгоценных металлов является более выгодным, поскольку реализация аффинированных драгоценных металлов облагается НДС по ставке 20%, в то время как при продаже лома и отходов драгоценных металлов применяется режим освобождения от уплаты НДС. Из-за этого нередки случаи оформления фиктивной документации, связанной с переработкой драгоценных металлов, отмечается в пояснительной записке. В связи с этим введение лицензирования на предусмотренные законопроектом виды деятельности необходимо, отмечают в правительстве.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предусмотрен переходный период для получения соответствующей лицензии - 18 месяцев. Госпошлина за выдачу лицензии составит 7,5 тыс. рублей, эта сумма является универсальной за предоставление лицензии уполномоченными органами. Отдельная госпошлина за лицензирование предусмотренных законопроектом видов деятельности вводиться не будет.

Во втором чтении документа были приняты три поправки юридико-технического характера.