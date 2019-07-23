СФ одобрил увеличение срока уведомления работодателя о смене зарплатного банка до 15 дней

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании во вторник одобрил два закона, один из которых предусматривает увеличение срока уведомления работодателя о замене кредитной организации, куда переводится зарплата, а второй - вводит штрафы за создание препятствий при смене работником зарплатного банка.

Первый закон увеличивает срок, в течение которого работник должен сообщить работодателю об изменении кредитной организации, с пяти рабочих дней до 15 календарных дней до дня выплаты зарплаты. Предполагается, что данная мера исключит риск невыполнения работодателем норм трудового законодательства по причинам, которые не зависят от него. Например, из-за необходимости технической обработки большого количества подобных заявлений.

"Проектом закона предлагается увеличить срок, в течение которого работник должен сообщить работодателю в письменной форме о замене кредитной организации, в которую должна быть переведена заработная плата, до 15 календарных дней до дня выплаты заработной платы, что позволит исключить риск невыполнения работодателем норм трудового законодательства из-за причин, не зависящих от него (например, из-за необходимости технической обработки большого количества подобных заявлений)", - говорится в пояснительной записке к документу.

Второй документ вносит поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях. За воспрепятствование реализации права работника на смену зарплатного банка теперь устанавливается ответственность в виде административного штрафа. Для индивидуальных предпринимателей он составит от одной до пяти тыс. рублей, для должностных лиц - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для юридических лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.