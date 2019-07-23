Госдума смягчила штрафы для РЖД за просрочку доставки грузов и порожних вагонов

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла в третьем чтении законопроект о смягчении санкций в отношении железнодорожного перевозчика - ОАО "Российские железные дороги" - за нарушение сроков доставки грузов. Необходимые поправки будут внесены в устав железнодорожного транспорта РФ.

Согласно действующим нормам, ответственность РЖД за просрочку доставки грузов, порожних вагонов или контейнеров определена в размере 9% платы за перевозку за каждые сутки просрочки. Максимальный размер ответственности составляет 100% платы за перевозку.

Согласно принятому закону, перевозчик за день задержки будет выплачивать "пени в размере 6% платы за перевозку грузов, порожнего грузового вагона (вагонов), контейнера (контейнеров) за каждые сутки просрочки", но не более чем в размере 50%. При этом закон не отменяет права грузоотправителей и грузополучателей на качественную и своевременную доставку, так как не исключает ответственности перевозчика, а только выравнивает ее при внутренних железнодорожных перевозках с ответственностью при перевозках в международном сообщении, отмечают авторы в пояснительных материалах.