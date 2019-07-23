Госдума поддержала во II чтении отмену карточек продавца для торгующих на рынках фермеров

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий освобождение членов фермерских (крестьянских) хозяйств от обязанности оформлять карточки продавца. Законопроект инициировала Самарская Губернская Дума.

Сейчас на рынке можно реализовывать продукцию только при наличии карточки продавца, которая выдается при заключении договора о предоставлении торгового места. Документ закрепляет одинаковые требования в отношении обязательного наличия карточки продавца как у торгующих на постоянной основе, так и у граждан, время от времени реализующих излишки выращенной (произведенной) сельскохозяйственной продукции, отмечается в пояснительной записке.

"Принимая во внимание тот факт, что оформление карточки продавца требует определенных временных и финансовых затрат, данные действия для граждан, реализующих на рынке сельскохозяйственную продукцию собственного производства, являются обременительными, прежде всего, на начальном этапе торговли. В результате большая часть данной категории участников торговой деятельности с рынков уходит, хотя и самим гражданам (значительное количество которых относится к гражданам пожилого возраста), и управляющим рынками компаниям дополнительные временные и финансовые затраты по оформлению карточки продавца, в том числе и на краткосрочное разовое присутствие, существенно затрудняют работу", - считают авторы документа.

В связи с этим законопроект исключает обязательность наличия карточки продавца у граждан - глав крестьянских (фермерских) хозяйств, членов таких хозяйств, а также у граждан, ведущих личные подсобные хозяйства или занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством, которые торгуют на универсальном рынке.

В то же время для сохранения контроля над деятельностью таких граждан предлагается указать перечень документов, который эти граждане обязаны иметь на торговом месте, - договор о предоставлении торгового места и документ, удостоверяющий личность. При этом сведения, которые в настоящее время указываются в карточке продавца, предлагается включать непосредственно в договор о предоставлении торгового места.