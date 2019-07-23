"Сбербанк Страхование" требует взыскать с собственника "Зимней вишни" более 25 млн руб.

КЕМЕРОВО, 23 июля. /ТАСС/. Компания "Сбербанк Страхование" обратилась с иском о взыскании 25,2 млн рублей с "Кемеровского кондитерского комбината", который является собственником сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня", следует из материалов в картотеке дел Арбитражного суда Кемеровской области.

"Сумма исковых требований - 25 260 000 рублей", - говорится в материалах.

Содержание иска в картотеке не раскрывается. Комментарием страховой компании ТАСС в настоящий момент не располагает.

Согласно опубликованным данным, заявление поступило в суд в 22 июля. Дата судебного заседания не назначена.

Ранее суд начал рассматривать иски к компании-собственнику "Зимней вишни" от двух других страховых организаций - "Согласие" и "РЕСО-Гарантия" на общую сумму свыше 65 млн рублей. Иски связаны с суброгацией (переходом к страховщику права требования) после выплат страховых возмещений арендаторам "Зимней вишни".

Пожар в торговом центре произошел 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, еще 79 пострадали. Возбуждено три уголовных дела, их фигурантами в общей сложности стали 15 человек. Сейчас в Заводском районном суде Кемерова рассматривается уголовное дело в отношении восьми обвиняемых.