Эксперты увеличат в два раза исследование виноделен в рамках проекта "Винный гид России"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Специалисты Роскачества, Минпромторга и Минсельхоза РФ проанализируют в 2019 году в рамках проекта по проверке качества вина - "Винный гид России" - в два раза больше виноделен, чем в 2018 году. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Одна из основных задач исследования - устранение дефицита информации и повышения потребительского доверия к российскому виноделию. В результате первого этапа исследований отечественных вин, проведенного в декабре 2018 года, на сайте Роскачества был опубликован каталог, содержащий подробные характеристики исследованной продукции.

"В этом году мы планируем значительно увеличить масштаб наших исследований. Во-первых, у нас будет в два раза больше проаудировано виноделен - в прошлом году было 26, в этом году 50. В два раза увеличится количество сортов вин, которые также будут исследованы. Если в прошлом году их было порядка 300-320 образцов, то в этом году мы должны выйти на 600 российских вин, это абсолютно разные категории, красное, белое, розовое, игристое, ликерное", - сказал он.

Кроме этого, во время пресс-конференции руководитель Российской системы качества Максим Протасов сообщил, что в этом году будет применяться новый подход к отбракованным винам.

"Мы говорим о тех винах, которые не дотянут до ГОСТа, будут ниже 71 балла, в отношении данных вин мы будем проводить дополнительные исследования, чтобы выявить причину этого "недотягивания". По сути, это несоответствие уровню национального стандарта, и дальше уже будем работать с данными руководителями и возможно с контрольно-надзорными органами", - сказал он, уточнив, что будет проведено инструментальное исследование для выявления технологических нарушений.

В 2018 году проверка российских вин проходила по принятой во всем мире органолептической оценке. По данным Роскачества, для проведения исследования была собрана дегустационная комиссия из 22 российских и двух международных экспертов с большим опытом работы в сенсорной оценке вин. Игристое вино оценивалось по стобалльной системе в соответствии с Международной шкалой всемирной организации винограда и вина (OIV). При этом в соответствии с российским ГОСТ "хорошим" считается вино, набравшее по сумме баллов не менее 71, а экспертной комиссией Роскачества для "Винного гида России" был принят повышенный уровень - 76 баллов.