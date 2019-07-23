РСПП считает необходимым провести проверку обоснованности обысков в "Рольфе"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) считает, что необходимо провести проверку законности и обоснованности обысков в автосалонах "Рольфа" 27 июня. Об этом говорится в заявлении РСПП.

"РСПП призывает уполномоченные государственные органы провести тщательную проверку законности и обоснованности следственных мероприятий, проведенных 27 июня в офисах автодилера "Рольф", а также выработать системные меры, препятствующие уголовно-процессуальному давлению на представителей делового сообщества", - говорится в заявлении.

При этом в РСПП выразили готовность принять участие в указанной работе.

В РСПП также отметили, что претензии правоохранительных органов не связаны с текущей деятельностью компании "Рольф", однако происходящее может негативно отразиться на деятельности самого автодилера.

"Распространенная на текущий момент в СМИ информация уже вызывает недобросовестные действия в отношении "Рольф" со стороны отдельных лиц. Владельцу дилера Сергею Петрову поступают предложения по продаже бизнеса со стороны структур, занимающихся рейдерством", - сообщили в РСПП.

Кроме того, подобные уголовные дела в отношении представителей делового сообщества осложняют работу по повышению инвестиционной привлекательности российской экономики, уверены в объединении. "РСПП призывает расширять практику, когда претензии к бизнесу могут быть урегулированы без лишения свободы или возбуждения уголовного дела", - также отмечается в сообщении.