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Путин проведет совещание с правительством по новым условиям рынка труда

Основной темой встречи станет модернизация профессиональных квалификаций с учетом новых рабочих профессий

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в среду, 24 июля очередное совещание с членами правительства по обсуждению сложившихся на рынке труда новых условий работы.

"Основной темой встречи станет модернизация профессиональных квалификаций с учетом новых рабочих профессий", - сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

С докладами выступят министр труда и социальной защиты Максим Топилин и специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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