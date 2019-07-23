Госдума одобрила во втором чтении снижение до 10% НДС на плодово-ягодную продукцию

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект о снижении ставки НДС для плодово-ягодной продукции до 10%. Документ, вносящий изменения в Налоговый кодекс РФ, инициировали лидеры всех думских фракций во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

По данным Росстата, валовой сбор плодов, ягод, винограда на территории РФ в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, в том числе индивидуальными предпринимателями, в 2018 году составил 1 млн 77,5 тыс. т. При этом, по данным ФТС России, импорт яблок, груш, айвы и слив в 2018 году составил 1 млн 721,1 тыс. т, из них яблок - 1 млн 121,7 тыс. т.

Данные показатели свидетельствуют о высоком уровне зависимости от импорта российского рынка плодово-ягодной продукции, говорится в пояснительной записке. "В этой связи меры, направленные на развитие внутреннего производства указанной продукции, приобретают особую актуальность", - считают авторы документа.

Законопроектом предусматривается включение в перечень продовольственных товаров, налогообложение реализации которых производится по налоговой ставке 10%, фруктов и ягод (в том числе винограда). "Установление пониженной ставки НДС при реализации плодово-ягодной продукции позволит отечественным производителям увеличить объемы оборотных средств и направить их на закладку новых садов и на обеспечение технологий для наращивания объемов производства продукции садоводства и виноградарства. Снижение ставки НДС выравнивает условия налогообложения для организаций, осуществляющих производство и реализацию плодово-ягодной продукции, и для товаропроизводителей, реализующих другие виды продовольственных товаров (мясо, молоко, зерно, морепродукты, овощи), для которых налоговая ставка 10% действует в настоящее время", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Первоначально комитет по бюджету и налогам одобрил ко второму чтению поправку, устанавливающую пониженную ставку НДС в размере 10% в отношении операций по реализации фруктов и ягод (включая виноград), произведенных на территории РФ. Затем комитет на своем дополнительном заседании принял решение вернуться к редакции, принятой в первом чтении: "установить пониженную ставку НДС в размере 10% в отношении операций по реализации фруктов и ягод (включая виноград)".

В случае принятия документ вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС.