{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Россельхознадзор разрешил поставки белорусских яблок в Россию

Поставки одобрены под гарантии компетентного ведомства республики

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Россельхознадзор с 24 июля разрешил поставки яблок из Белоруссии в Россию под гарантии компетентного ведомства республики. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 24 июля 2019 г. отменяет введенные ранее ограничения на ввоз яблок белорусского происхождения под гарантии ГУ "Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений" Республики Беларусь", - сообщили в российском ведомстве.

Теги
Россия
Госдума одобрила во II чтении лицензирование обработки и скупки драгметаллов у граждан
Для получения соответствующей лицензии для юрлиц и ИП предусмотрен переходный период - 18 месяцев
Читать полностью