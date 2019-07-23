Россельхознадзор разрешил поставки белорусских яблок в Россию

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Россельхознадзор с 24 июля разрешил поставки яблок из Белоруссии в Россию под гарантии компетентного ведомства республики. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 24 июля 2019 г. отменяет введенные ранее ограничения на ввоз яблок белорусского происхождения под гарантии ГУ "Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений" Республики Беларусь", - сообщили в российском ведомстве.