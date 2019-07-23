Минтранс планирует создать систему проверки авиакеросина перед заправкой самолета

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Минтранс РФ разрабатывает процедуру проведения обязательных проверок авиакеросина испытательными лабораториями перед заправкой самолетов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минтранса.

"В целях минимизации рисков, связанных с некондиционным топливом, Минтранс разрабатывает процедуру проведения обязательных проверок авиационного бензина и топлива для реактивных двигателей аккредитованными испытательными лабораториями перед заправкой воздушных судов, - сказали в ведомстве. - Вместе с тем правительством РФ инициирована работа по конкретизации требований к авиационному бензину и топливу для реактивных двигателей, содержащихся в технических регламентах Таможенного союза".

Ранее РБК сообщал, что Минэнерго создаст рабочую группу, чтобы проанализировать причины попадания загрязненного авиакеросина в топливные системы самолета. Группа создается после поступления в Минэнерго доклада экспертов подведомственного Минтрансу НИИ гражданской авиации о том, что загрязненное топливо могло приводить к сбоям в работе авиатехники, отмечалось в материале РБК. Так, например, полисилоксаны (силиконы) были обнаружены в наземных средствах хранения топлива в ходе расследования крушения МиГ-29 в Жуковском и вертолета в Комсомольске-на-Амуре.

Более того, как утверждается в заметке, примесь полисилоксана может привести к остановке работы силовых установок самолета из-за снижения пропускной способности топливных фильтров.