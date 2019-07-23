Эксперты: повышение НДС на пальмовое масло создаст сложности производителям фальсификата

Госдума во вторник на пленарном заседании проголосовала за повышение до 20% НДС на пальмовое масло. Поправка была инициирована лидерами всех думских фракций во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. По его словам, это позволит замедлить импорт пальмового масла в Россию, а дополнительные средства, которые получит бюджет, можно будет направить на поддержку производителей молока.

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Российские производители натуральных пищевых продуктов считают, что отмена льгот на пальмовое масло оздоровит рынок и снизит прибыль производителей фальсификата, в частности, при производстве молочной продукции, до 50% которой удешевляется за счет использования растительных жиров и теряет в качестве. При этом опрошенные ТАСС представители масложировой и молочной отраслей разошлись во мнениях о пользе, вреде и дешевизне пальмового масла.

"Пальмовое масло - это технический продукт <...>. Добавлять его в пищевые продукты нельзя! Мы же говорим о здоровье населения <...>. Поддержка законопроекта (о повышении НДС для пальмового масла - прим. ТАСС) - это сдвиг в сторону улучшения пищевой безопасности в стране", - сказал Мамруков, добавив, что сейчас ряд российских компаний экспортирует "добротный, качественный продукт - подсолнечное масло, и замещают вывезенный объем техническим - пальмовым".

Его мнение разделяет директор компании "Мамруко" из Адыгеи (экспортирует растительное масло во все страны постсоветского пространства, а также в Китай - прим. ТАСС) Руслан Мамруков.

По мнению еще одного ростовского производителя - директора завода растительных масел "Кармен" Валерия Каменева, в России сегодня производится достаточно качественного подсолнечного масла, поэтому в использовании пальмового вовсе нет необходимости. "У нас масло есть, зачем вообще пускать это пальмовое <…> Зачем людей травить? <…> Я бы вообще запретил ввоз его, не то что [повышать] НДС", - отметил Каменев.

"Сейчас, если НДС поднимают, то, естественно, и цена на пальмовое масло поднимется - масложировые комбинаты, переработчики, может быть, будут смотреть в сторону подсолнечного масла как альтернативы", - сказал Каймаков ТАСС, добавив, что эта мера, по его мнению, в целом положительно скажется на отечественном рынке наливных масел.

Отмена льгот на пальмовое масло положительно скажется на российских производителях натуральных растительных масел, чья продукция сегодня менее востребована переработчиками именно из-за дешевизны импортного ингредиента, считает начальник коммерческого отдела компании "Донмаслопродукт" из Ростовской области (регион является одним из лидеров по производству подсолнечного масла в стране - прим. ТАСС) Владимир Каймаков.

Один из основных потребителей пальмового масла - молочная отрасль. По данным самих участников рынка, сегодня доля молочной продукции, имеющей в составе этот ингредиент, на полках российских магазинов составляет от 20 до 50%. "А там, где продукция поставляется по конкурсным процедурам, эта доля достигает 100%, потому что такая продукция значительно дешевле. Речь идет о продуктах, которые выдаются за натуральные, но по закону не имеют права так называться, это фальсификат", - сказал ТАСС директор по маркетингу и развитию крупного ростовского производителя молочной продукции "Белый Медведь" Денис Афанасьев.

Он отметил, что сегодня лишь небольшая доля продукции, произведенной с использованием пальмового масла, имеет соответствующую маркировку. "В основном же потребитель, покупая молоко, рассчитывает приобрести продукт, содержащий определенное количество белков, жиров, аминокслот и так далее, а вместо этого получает фальсификат", - сказал собеседник агентства.

По его мнению, потребление подобных ингредиентов может иметь негативные последствия для здоровья. "Причем, чем меньше возраст потребителя, тем более негативными могут быть эти последствия", - уточнил Афанасьев.

Региональный директор по Сибирскому региону "ЭКО-Нива АПК Холдинг" (один из крупнейших поставщиков молока в России - прим. ТАСС) Сергей Ляхов полагает, что увеличение НДС для пальмового масла "обязано отразится" на молочном рынке. "Если "пальма" (продукты с содержанием пальмового масла - прим. ТАСС) будет менее доступна, то продукты из натурального молока смогут занимать большую нишу на полке", - сказал Ляхов.

Он также добавил, что сегодня обсуждается не только отмена льгот, но и разграничение маркировки для натурального молока и продуктов, содержащих растительные ингридиенты.

"Сейчас, насколько я понимаю, хотят разделить слово "молоко" от различных суррогатов. Плюс экономические меры, в том числе увеличение НДС, плюс правительство продолжает стимулировать развитие молочного бизнеса - это всевозможные субсидии, льготные кредиты. Поэтому я бы не сказал, что данная мера - однобокая, новая инициатива - одно звено из большой цепочки мер, которые направлены на поддержку добросовестного молочного бизнеса", - сказал Ляхов ТАСС.

"Дешевое молоко" подорожает

Повышение НДС для пальмового масла может привести к некоторому росту цен в сегменте "дешевого молока", полагает директор Купинского молочного комбината (Новосибирская область) Андрей Чалдин.

"Именно в этом сегменте фальсификация, в основном, и происходит. На добросовестных производителях, которые производят качественные продукты, рост цен там скажется очень благоприятно. Я много раз говорил о том, что основной бич молочной отрасли - это засилье фальсификата, которое в последнее время просто колоссальные объемы приобрело", - сказал Чалдин.

При этом к "очистке" молочного рынка от фальсификата эта мера вряд ли приведет, считает директор по маркетингу и развитию ростовской компании "Белый медведь" Денис Афанасьев.

"Это не приведет к очищению рынка, но создаст некоторые сложности для тех производителей, которые опираются на этот продукт при производстве своей продукции - он просто станет несколько дороже. Но от производства этой продукции никто не откажется - там такая маржа, что удорожание на 10% большой роли не сыграет. Себестоимость производства, например, 1 кг сливочного масла, если производить его по ГОСТу - около 350 рублей, а при использовании растительных ингредиентов его можно произвести за 150 рублей, но это уже, конечно, не масло, а спред", - рассказал он.

Конфеты растекутся, а вафли рассыплются

Убеждение о вреде пальмового масла разделяют далеко не все производители. По словам директора масложирового дивизиона группы компаний "ЭФКО" Олега Харланова, исключение пальмового масла из рецептур (пищевых продуктов - прим. ТАСС) неизбежно повлечет за собой технологические ухудшения конечной продукции.

"Пальмовое масло - важнейший ингредиент современных высокотехнологичных специализированных жиров и маргаринов, используемых в ряде ведущих отраслей отечественной пищевой промышленности. Это редкий случай растительного масла с полутвердой консистенцией, что делает этот ингредиент незаменимым в производстве продуктов питания кондитерской, хлебобулочной и других отраслей <…> Именно твердое тропическое сырье придает форму традиционным и любимым всеми кондитерским и хлебопекарным изделиям: без него конфета растечется, а вафля рассыплется", - объяснил Харланов.

По его словам, раньше необходимой твердой консистенции добивались путем гидрогенизации -"отверждения" жидких растительных масел. "При этом образовывались вредные для здоровья человека трансизомеры жирных кислот ("трансжиры"). Пальмовое масло благодаря уникальной консистенции не требует процесса гидрогенизации, а, следовательно, является здоровой альтернативой трансжирам", - уточнил собеседник ТАСС.

Кроме того, по его словам, пальмовое масло по ценовому признаку не имеет преимущества перед подсолнечным. "На текущий момент на производстве в ЦФО одна тонна пальмового сырья стоит 631 доллар, подсолнечного - 606. Этот факт часто не учитывают те, кто говорит о том, что популярность пальмового масла у производителя обусловлена низкой ценой", - добавил Харланов, добавив, что увеличение НДС на пальмовое масло приведет к увеличению стоимости многих товаров и негативно отразится, прежде всего, на конечном потребителе готовой продукции.

Негативное влияние на рынок прогнозирует и генеральный директор ЗАО "Кореновский молочно-консервный комбинат" Игорь Московец.

"Пострадают кондитерские предприятия, вырастет себестоимость продукции. Гораздо вреднее пальмового масла привычный маргарин, но его почему-то не запрещают и налоги на него не повышают <…>. Если качественное пальмовое масло, то в Италии его, например, используют взамен сливочного, считая, что в сливочном содержится лишний холестерин. Все относительно", - сказал Московец ТАСС.

Лучше контролировать

К сокращению доли фальсификата на рынке пищевой продукции могут привести не столько экономические меры, в том числе повышение НДС, сколько ужесточение контроля за производителями фальсифицированной продукции, считают участники рынка.

"Увеличение ставки НДС - это, на мой взгляд, просто увеличение сборов в бюджет, как мера борьбы с фальсифицированной продукцией такой инструмент будет не слишком действенным. Правильная мера - это контроль. Контроль на входе по государственным контрактам, по муниципальным контрактам той продукции, которая поступает", - сказал ТАСС Чалдин.

О том, что отмена льготного режима для пальмового масла не решит проблему некачественных продуктов, говорит и директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.

"Важнее бороться с фальсификатом. Первое - ужесточением ответственности для тех, кто производит фальсификат, и второе - формировать нормальный, положительный, здоровый образ этого продукта (пальмового масла - прим. ТАСС), потому что сегодня создали отрицательный, негативный образ продукта, что вынуждает производителя уходить в тень, потому что они его продать не могут", - сказал Мальцев ТАСС.