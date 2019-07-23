Эксперты: повышение НДС на пальмовое масло создаст сложности производителям фальсификата

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Российские производители натуральных пищевых продуктов считают, что отмена льгот на пальмовое масло оздоровит рынок и снизит прибыль производителей фальсификата, в частности, при производстве молочной продукции, до 50% которой удешевляется за счет использования растительных жиров и теряет в качестве. При этом опрошенные ТАСС представители масложировой и молочной отраслей разошлись во мнениях о пользе, вреде и дешевизне пальмового масла.
Госдума во вторник на пленарном заседании проголосовала за повышение до 20% НДС на пальмовое масло. Поправка была инициирована лидерами всех думских фракций во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. По его словам, это позволит замедлить импорт пальмового масла в Россию, а дополнительные средства, которые получит бюджет, можно будет направить на поддержку производителей молока.
Заменим подсолнечным
Отмена льгот на пальмовое масло положительно скажется на российских производителях натуральных растительных масел, чья продукция сегодня менее востребована переработчиками именно из-за дешевизны импортного ингредиента, считает начальник коммерческого отдела компании "Донмаслопродукт" из Ростовской области (регион является одним из лидеров по производству подсолнечного масла в стране - прим. ТАСС) Владимир Каймаков.
"Сейчас, если НДС поднимают, то, естественно, и цена на пальмовое масло поднимется - масложировые комбинаты, переработчики, может быть, будут смотреть в сторону подсолнечного масла как альтернативы", - сказал Каймаков ТАСС, добавив, что эта мера, по его мнению, в целом положительно скажется на отечественном рынке наливных масел.
По мнению еще одного ростовского производителя - директора завода растительных масел "Кармен" Валерия Каменева, в России сегодня производится достаточно качественного подсолнечного масла, поэтому в использовании пальмового вовсе нет необходимости. "У нас масло есть, зачем вообще пускать это пальмовое <…> Зачем людей травить? <…> Я бы вообще запретил ввоз его, не то что [повышать] НДС", - отметил Каменев.
Его мнение разделяет директор компании "Мамруко" из Адыгеи (экспортирует растительное масло во все страны постсоветского пространства, а также в Китай - прим. ТАСС) Руслан Мамруков.
"Пальмовое масло - это технический продукт <...>. Добавлять его в пищевые продукты нельзя! Мы же говорим о здоровье населения <...>. Поддержка законопроекта (о повышении НДС для пальмового масла - прим. ТАСС) - это сдвиг в сторону улучшения пищевой безопасности в стране", - сказал Мамруков, добавив, что сейчас ряд российских компаний экспортирует "добротный, качественный продукт - подсолнечное масло, и замещают вывезенный объем техническим - пальмовым".
Не все молоко одинаково полезно
Один из основных потребителей пальмового масла - молочная отрасль. По данным самих участников рынка, сегодня доля молочной продукции, имеющей в составе этот ингредиент, на полках российских магазинов составляет от 20 до 50%. "А там, где продукция поставляется по конкурсным процедурам, эта доля достигает 100%, потому что такая продукция значительно дешевле. Речь идет о продуктах, которые выдаются за натуральные, но по закону не имеют права так называться, это фальсификат", - сказал ТАСС директор по маркетингу и развитию крупного ростовского производителя молочной продукции "Белый Медведь" Денис Афанасьев.
Он отметил, что сегодня лишь небольшая доля продукции, произведенной с использованием пальмового масла, имеет соответствующую маркировку. "В основном же потребитель, покупая молоко, рассчитывает приобрести продукт, содержащий определенное количество белков, жиров, аминокслот и так далее, а вместо этого получает фальсификат", - сказал собеседник агентства.
По его мнению, потребление подобных ингредиентов может иметь негативные последствия для здоровья. "Причем, чем меньше возраст потребителя, тем более негативными могут быть эти последствия", - уточнил Афанасьев.
Региональный директор по Сибирскому региону "ЭКО-Нива АПК Холдинг" (один из крупнейших поставщиков молока в России - прим. ТАСС) Сергей Ляхов полагает, что увеличение НДС для пальмового масла "обязано отразится" на молочном рынке. "Если "пальма" (продукты с содержанием пальмового масла - прим. ТАСС) будет менее доступна, то продукты из натурального молока смогут занимать большую нишу на полке", - сказал Ляхов.
Он также добавил, что сегодня обсуждается не только отмена льгот, но и разграничение маркировки для натурального молока и продуктов, содержащих растительные ингридиенты.
"Сейчас, насколько я понимаю, хотят разделить слово "молоко" от различных суррогатов. Плюс экономические меры, в том числе увеличение НДС, плюс правительство продолжает стимулировать развитие молочного бизнеса - это всевозможные субсидии, льготные кредиты. Поэтому я бы не сказал, что данная мера - однобокая, новая инициатива - одно звено из большой цепочки мер, которые направлены на поддержку добросовестного молочного бизнеса", - сказал Ляхов ТАСС.
"Дешевое молоко" подорожает
Повышение НДС для пальмового масла может привести к некоторому росту цен в сегменте "дешевого молока", полагает директор Купинского молочного комбината (Новосибирская область) Андрей Чалдин.
"Именно в этом сегменте фальсификация, в основном, и происходит. На добросовестных производителях, которые производят качественные продукты, рост цен там скажется очень благоприятно. Я много раз говорил о том, что основной бич молочной отрасли - это засилье фальсификата, которое в последнее время просто колоссальные объемы приобрело", - сказал Чалдин.
При этом к "очистке" молочного рынка от фальсификата эта мера вряд ли приведет, считает директор по маркетингу и развитию ростовской компании "Белый медведь" Денис Афанасьев.
"Это не приведет к очищению рынка, но создаст некоторые сложности для тех производителей, которые опираются на этот продукт при производстве своей продукции - он просто станет несколько дороже. Но от производства этой продукции никто не откажется - там такая маржа, что удорожание на 10% большой роли не сыграет. Себестоимость производства, например, 1 кг сливочного масла, если производить его по ГОСТу - около 350 рублей, а при использовании растительных ингредиентов его можно произвести за 150 рублей, но это уже, конечно, не масло, а спред", - рассказал он.
Конфеты растекутся, а вафли рассыплются
Убеждение о вреде пальмового масла разделяют далеко не все производители. По словам директора масложирового дивизиона группы компаний "ЭФКО" Олега Харланова, исключение пальмового масла из рецептур (пищевых продуктов - прим. ТАСС) неизбежно повлечет за собой технологические ухудшения конечной продукции.
"Пальмовое масло - важнейший ингредиент современных высокотехнологичных специализированных жиров и маргаринов, используемых в ряде ведущих отраслей отечественной пищевой промышленности. Это редкий случай растительного масла с полутвердой консистенцией, что делает этот ингредиент незаменимым в производстве продуктов питания кондитерской, хлебобулочной и других отраслей <…> Именно твердое тропическое сырье придает форму традиционным и любимым всеми кондитерским и хлебопекарным изделиям: без него конфета растечется, а вафля рассыплется", - объяснил Харланов.
По его словам, раньше необходимой твердой консистенции добивались путем гидрогенизации -"отверждения" жидких растительных масел. "При этом образовывались вредные для здоровья человека трансизомеры жирных кислот ("трансжиры"). Пальмовое масло благодаря уникальной консистенции не требует процесса гидрогенизации, а, следовательно, является здоровой альтернативой трансжирам", - уточнил собеседник ТАСС.
Кроме того, по его словам, пальмовое масло по ценовому признаку не имеет преимущества перед подсолнечным. "На текущий момент на производстве в ЦФО одна тонна пальмового сырья стоит 631 доллар, подсолнечного - 606. Этот факт часто не учитывают те, кто говорит о том, что популярность пальмового масла у производителя обусловлена низкой ценой", - добавил Харланов, добавив, что увеличение НДС на пальмовое масло приведет к увеличению стоимости многих товаров и негативно отразится, прежде всего, на конечном потребителе готовой продукции.
Негативное влияние на рынок прогнозирует и генеральный директор ЗАО "Кореновский молочно-консервный комбинат" Игорь Московец.
"Пострадают кондитерские предприятия, вырастет себестоимость продукции. Гораздо вреднее пальмового масла привычный маргарин, но его почему-то не запрещают и налоги на него не повышают <…>. Если качественное пальмовое масло, то в Италии его, например, используют взамен сливочного, считая, что в сливочном содержится лишний холестерин. Все относительно", - сказал Московец ТАСС.
Лучше контролировать
К сокращению доли фальсификата на рынке пищевой продукции могут привести не столько экономические меры, в том числе повышение НДС, сколько ужесточение контроля за производителями фальсифицированной продукции, считают участники рынка.
"Увеличение ставки НДС - это, на мой взгляд, просто увеличение сборов в бюджет, как мера борьбы с фальсифицированной продукцией такой инструмент будет не слишком действенным. Правильная мера - это контроль. Контроль на входе по государственным контрактам, по муниципальным контрактам той продукции, которая поступает", - сказал ТАСС Чалдин.
О том, что отмена льготного режима для пальмового масла не решит проблему некачественных продуктов, говорит и директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.
"Важнее бороться с фальсификатом. Первое - ужесточением ответственности для тех, кто производит фальсификат, и второе - формировать нормальный, положительный, здоровый образ этого продукта (пальмового масла - прим. ТАСС), потому что сегодня создали отрицательный, негативный образ продукта, что вынуждает производителя уходить в тень, потому что они его продать не могут", - сказал Мальцев ТАСС.