Медведев назначил главного прогнозиста МЭР новым замом Орешкина

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил директора департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития Полину Бадасен новым замглавы министерства. Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на официальном сайте правительства.

"Назначить Бадасен Полину Васильевну заместителем министра экономического развития Российской Федерации", - говорится в документе, подписанном 22 июля.

До настоящего времени Бадасен возглавляла единственный в структуре Минэкономразвития департамент, который был напрямую подчинен главе ведомства Максиму Орешкину. Она заняла свою должность в феврале 2017 года, до этого работала в Минфине и ЦБ.

Департамент ведет работу по ключевым макроэкономическим вопросам, включая оценку текущей ситуации в российской экономике, сценарии ее будущего развития, эффекты мер экономической политики, а также осуществляет функции в сфере стратегического планирования.

"Одна из ключевых задач департамента - подготовка прогнозов социально-экономического развития, а также комплексный анализ текущих тенденций в российской и мировой экономиках. На основе полученных результатов публикуются макроэкономические обзоры - "Картина экономики", "Картина деловой активности", "Картина инфляции", - говорится на сайте Минэкономразвития.

Департамент участвует в формировании статистических методологий и разработке нормативных правовых актов в области государственной статистики.