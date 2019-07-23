Аксенов назвал двойным ограблением требование взыскать с РФ $1 млрд за активы Ощадбанка

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июля. /ТАСС/. Требование Украины взыскать с России $1,1 млрд в качестве компенсации за активы Ощадбанка - двойное ограбление, так как в 2014 году украинские банки и казначейство присвоили миллиарды рублей - вклады жителей Крыма и средства, предназначенные на развитие полуострова, заявил во вторник глава республики Сергей Аксенов.

"Грабитель хочет получить компенсацию с тех, кого он ограбил. В 2014 году - накануне референдума - Киев заблокировал более миллиарда гривен на счетах республики в Главном управлении Государственной казначейской службы Украины. Это были средства простых крымчан - зарплаты бюджетников и детские пособия", - написал Аксенов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что Киевский апелляционный суд удовлетворил просьбу Ощадбанка о признании и выдаче ему разрешения на выполнение решения Международного коммерческого арбитража о возмещении убытков в связи с потерей активов в Крыму. Сумма взыскания оценивается в размере более $1,111 млрд. Кроме того, принято решение выдать аналогичные исполнительные листы о взыскании с России процентов, которые начисляются с 31 марта 2014 года по ставке полугодового LIBOR +2%, а также иных расходов на $3,87 млн.

Аксенов отметил, что после воссоединения Крыма с Россией "украинские банки сбежали с территории полуострова, прихватив с собой сбережения крымчан на миллиарды рублей".

"Компенсации пострадавшим до сих пор выплачивает российское государство. Сюда надо приплюсовать ущерб, нанесенный Крыму за 23 года украинской аннексии, как минимум 2,5 трлн рублей, по предварительным подсчетам, и ущерб от блокад, прежде всего, водной и энергетической, который также исчисляется миллиардами рублей. Поэтому очередные украинские претензии на "компенсацию" заставляют вспомнить слова известного киногероя: "Дырку от бублика ты получишь, а не Шарапова!" - добавил глава Крыма.

После госпереворота на Украине власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6%, соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.