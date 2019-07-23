В Минсельхозе сообщили, что РФ может к 2030 году увеличить добычу водных биоресурсов на 6%

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Россия может увеличить объем добычи водных биоресурсов к 2030 году на 6%, до 5,4 млн тонн. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации.

Такая цель заложена в Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса России до 2030 года, проект которой разработали Минсельхоз и Росрыболовство.

"Долгосрочные финансовые вложения нарастающим итогом составят 613 млрд рублей, что почти в четыре раза больше, чем в 2018 году. Оборот организаций отрасли в 2030 году, по прогнозу, вырастет на 160%, почти до 900 млрд рублей. Объем добычи достигнет 5,4 млн тонн - на 6% превысит рекордный показатель 2018 года", - сказал Патрушев.

При этом объем производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал, в 2030 году должен увеличиться в 2,5 раза по сравнению с 2018 годом и составить 618 тыс. тонн. Доля продукции с высокой добавленной стоимостью в общем объеме произведенной рыбной продукции, согласно плану Минсельхоза, составит 65% против 30% в 2018 году. На новые суда, построенные на территории России, в общей структуре рыбопромыслового флота будет приходиться не менее 80% от добычи, рассчитывают в министерстве. В 2018 году этот показатель составил 15%.

"Очень важно, что реализация стратегии к 2030 году позволит повысить среднедушевое потребление рыбы в стране почти на 3,5 кг, до 25 кг", - отметил министр.

Влияние на цены

Новая стратегия нацелена на увеличение вклада отрасли в ВВП страны. В документе заложены меры по увеличению объема инвестиций в судостроение, развитие инфраструктуры, добычу водных биоресурсов, выращивание аквакультуры, переработку. Помимо наращивания объема вылова и производства рыбы, стратегия предусматривает расширение географии вылова за пределами территориальных вод РФ. Например, перспективным является антарктический регион.

Кроме того, реализация мер стратегии позволит снизить себестоимость производства рыбной продукции, что может позитивно повлиять на потребительски цены в этом сегменте, считает Патрушев.

"Цена является рыночным механизмом, но, тем не менее, все наши усилия позволят снизить себестоимость вылова водных биологических ресурсов. С учетом компенсации прямых затрат при строительстве судов, с учетом компенсации при строительстве рыбоперерабатывающих заводов это даст возможность нашим производителям рыбы снизить себестоимость вылова и переработки рыбы. Я очень надеюсь, что это отразится и на цене конечного продукта", - отметил он, отвечая на вопросы сенаторов.

Однако, подчеркнул министр, необходимо учитывать, что на цены также будут влиять мировые цены на водные биоресурсы.

Новые меры поддержки

Патрушев также сообщил, что Минсельхоз принял решение о распространении господдержки в виде льготного кредитования на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов рыбоводной инфраструктуры, а также объектов по переработке и хранению продукции аквакультуры. Уже проработан вопрос о включении в этот механизм инвестпроектов по переработке, хранению и реализации продукции из водных биоресурсов, включая приобретение холодильного и морозильного оборудования. Идет подготовка соответствующего нормативного акта. По оценкам экспертов, льготное кредитование позволит дополнительно привлечь в основной капитал отрасли порядка 130 млрд рублей инвестиций, сообщили в Минсельхозе РФ.