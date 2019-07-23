Титов предупредил, что ограничения на выдачу потребкредитов обвалят потребительский спрос

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Ограничения на выдачу кредитов населению не позволят раздувать пузырь на рынке потребительского кредитования России, но приведут к резкому падению спроса, написал бизнес-омбудсмен Борис Титов на своей странице в Facebook. В результате российская экономика может лишиться более 2 трлн рублей.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью радио "Эхо Москвы" заявил, что пузырь на рынке потребкредитования находится на грани взрыва, который может произойти уже в 2021 году. По его словам, помочь решить проблему должны меры, принимаемые ЦБ.

"Активно обсуждают слова Орешкина о грозящем нам в 2021 году "лопании" кредитного пузыря. Да, люди набирают кредиты, которые виснут на них все более тяжелыми гирями. Если однажды перекредитовываться им станет более невозможно, экономика в одночасье лишится потребительского спроса на два с лишним триллиона рублей. Это будет не катастрофой, конечно, но сильным шоком - и социальным, и макроэкономическим. О нем надо думать, его надо учитывать", - подчеркивает Титов.

По его мнению, люди вынуждены набирать новые кредиты, чтобы "не скатываться в бедность".

"Люди набирают кредиты не потому, что такие жадные и легкомысленные. Они просто отчаянно не хотят скатываться обратно в бедность 1990-х. Ограничения на выдачу новых кредитов не позволят раздувать пузырь, но не изменят печальной тенденции сокращения спроса. Невозможно решить отдельные нарастающие проблемы, не касаясь основной - отсутствия экономического роста. То есть отсутствия новых рабочих мест, хороших зарплат. А роста не будет, если не изменить макроэкономические параметры", - резюмирует Титов.

ЦБ неоднократно выражал обеспокоенность темпами роста потребкредитования и долговой нагрузки россиян, которые заметно опережают рост как номинальных доходов, так и заработных плат. Для ограничения рисков ЦБ, в частности, вводит показатель долговой нагрузки заемщика и планирует с 1 октября ввести для банков коэффициенты риска по потребкредитам в зависимости от показателя долговой нагрузки (отношение долга к доходам) и полной стоимости кредита.