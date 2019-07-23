ЕС опубликовал базу данных об использовании энергии и уровне выбросов CO2 за 16 лет

ТАСС, 23 июля. Объединенный исследовательский центр Европейской комиссии опубликовал расширенную версию онлайн-базы данных по использованию энергии и уровню выбросов CO2 в более чем 40 странах за 2000-2016 годы, сообщается на сайте EU Science Hub.

Представленная информация охватывает 28 стран Евросоюза и 15 других крупных экономик мира, включая США, Японию, Китай, Бразилию и Индию, предоставляя данные об актуальных тенденциях в энергопотреблении как на мировом, так и на региональном уровне. Генерируемые отчеты формируются на основе принципа резидентности, агрегируя информацию в зависимости от страны непосредственного потребителя энергии или эмитента выбросов CO2.

База данных предназначена как для лиц, ответственных за разработку политики в сфере энергетики, так и для исследователей, занимающихся вопросами глобального потепления, энергоэффективности и регулирования уровня выбросов углекислого газа.