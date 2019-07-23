"Витрина ТВ" готова стать оператором интернет-трансляций двух мультиплексов

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Проект онлайн-вещания "Витрина ТВ" готов выступить оператором интернет-трансляций первого и второго мультиплексов в случае принятия соответствующего закона. Об этом ТАСС во вторник сообщил представитель данного проекта.

"Витрина ТВ" создана вещателями с целью обеспечения единых стандартов распространения версий телеканалов в цифровой среде. Распространение сигнала в цифровой среде через единого оператора позволяет обеспечить измерение во всех средах и на всех устройствах, что в свою очередь повышает эффективность монетизации каналов. Если законопроект будет принят, то "Витрина ТВ" планирует подавать заявку в качестве оператора, через которого будет распространяться контент каналов цифровых мультиплексов в интернете", - сказал собеседник ТАСС.

Пакет законопроектов, направленных на создание общероссийской системы интернет-трансляций телеканалов первого и второго мультиплекса, ранее был внесен в Госдуму. Авторами инициативы выступили глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин и его первый заместитель Сергей Боярский.

Как пояснил во вторник журналистам Левин, развитие современной цифровой инфраструктуры привело к увеличению доли потребления визуального контента посредством технологий онлайн-вещания, в этих условиях назрела необходимость систематизировать процессы распространения трансляций российских общедоступных телеканалов в интернете. Основной задачей внесенного пакета, по словам парламентария, является создание единой технологической платформы для доставки телевизионного сигнала с использованием новейших сетевых технологий, что позволит существенно улучшить качество телевизионных трансляций.

ООО "Витрина ТВ" была учреждена медиахолдингами "Национальная медиа группа", ВГТРК, "СТС Медиа" и Первым каналом в рамках соглашения о создании единой вещательной инфраструктуры трансляции телеканалов в интернете.

Цифровое вещание

Переход на цифровое вещание происходит в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". Согласно утвержденному графику, переход с аналогового сигнала федеральных телеканалов, входящих в первый и второй мультиплексы, проходит в несколько этапов - 11 февраля, 15 апреля, 3 июня и 14 октября.

В первый мультиплекс входит 10 общероссийских обязательных общедоступных телеканалов: Первый канал, "Россия-1", "Матч-ТВ", НТВ, Пятый канал, "Россия-К", "Россия-24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр". Второй мультиплекс включает в себя каналы "Рен-ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница!", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ".