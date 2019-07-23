Завод по производству строительных смесей открылся в Адыгее

МАЙКОП, 23 июля. /ТАСС/. Компания "Планета Гипс" инвестировала 150 млн рублей в завод по производству сухих строительных смесей в Адыгее, сообщила во вторник пресс-служба главы республики.

"Стимулом к расширению и созданию производства сухих строительных смесей полного цикла стали удобная инфраструктура, растущий спрос, а также меры поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) в республике. Компания "Планета Гипс" инвестировала в производство нового предприятия 150 млн рублей. Его преимущество - насыщение рынка товаром местного производства, создание здоровой конкурентной среды", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, господдержка заключалась в сопровождении инвестпроекта по принципу "единого окна". Как сообщили ТАСС в министерстве экономического развития и торговли республики, на предприятии трудоустроено 65 жителей. С выходом завода на полную производственную мощность в конце 2019 года число рабочих мест увеличится на треть.

По словам собеседника агентства, производство компании, которая работает в республике с 2008 года, соответствует экологическим стандартам. "Планета Гипс" использует сырье из карьера в Майкопском районе.