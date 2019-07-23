Нацсобрание Франции большинством голосов одобрило ратификацию торгового соглашения CETA

ПАРИЖ, 23 июля. /ТАСС/. Депутаты Национального собрания Франции (нижней палаты парламента) во вторник одобрили ратификацию Всеобъемлющего экономического и торгового соглашения (CETA), заключенного ЕС и Канадой в октябре 2016 года. Трансляция голосования велась на сайте Нацсобрания.

В поддержку документа выступили 266 депутатов, против - 213, воздержались от голосования 74 человека. "Национальное собрание приняло соответствующий проект закона", - сказал председатель нижней палаты парламента Франции Ришар Ферран на проходящей сессии.

Следующим этапом должно стать голосование по этому соглашению в Сенате (верхняя палата парламента). Ожидается, что дата будет определена в ближайшее время.

Соглашение между Оттавой и Брюсселем о создании зоны свободной торговли было подписано 30 октября на саммите ЕС - Канада в Брюсселе. Документ предполагает отмену 99% таможенных пошлин между сторонами и предусматривает режим предварительного действия, что позволит ввести его в силу еще до ратификации парламентами всех 28 стран ЕС и Канады. Европарламент утвердил договоренность по CETA 15 февраля 2017 года.

Соглашение рассматривается в ЕС как прототип для гораздо более масштабного договора ЕС и США о Трансатлантической свободной торговле и свободных инвестициях (TTIP), переговоры по которому оказались фактически приостановлены из-за мощного сопротивления, в частности со стороны европейских аграриев, опасающихся конкуренции со стороны американского агропромышленного комплекса.