Индекс доллара преодолел июньский максимум на фоне политических решений

Причиной, подтолкнувшей долларовый индекс к максимумам месяца, является договоренность между администрацией и Конгрессом по вопросу госдолга, а также снижение стоимости евро на фоне новостей о предстоящем назначении Бориса Джонсона премьер-министром Великобритании. Кроме того, снижение евро во вторник продолжается третий день подряд в ожидании предстоящего заседания ЕЦБ и решения регулятора относительно дальнейшей кредитно-денежной политики. По состоянию на 18:17 мск отношение евро к доллару снижалось до $1,1155 за евро с уровня предыдущего закрытия в $1,1209 за евро.

"Основным драйвером сегодняшнего укрепления доллара стало появление договоренностей между администрацией США и Конгрессом о пролонгации решения вопроса с "потолком" госдолга на двухлетнюю перспективу. Данная договоренность снимает риски возникновения каких-либо технических дефолтов в США", - считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

Аналитик ИК "Фридом Финанс" Александр Осин считает, что рост индекса США связан преимущественно с давлением политических и экономических факторов на европейскую валюту, так как доля евро в показателе USDX составляет более 57%. "Снижение ставок центрального банка развитой страны оказывает негативное влияние на валюту этой страны в краткосрочном периоде. Причина - в снижении реальных ставок, то есть реального дохода инвестора от вложения в валюту. Поэтому сейчас, когда рынок ожидает возможного или вероятного снижения базовой ставки ЕЦБ 25 июля, это оказывает давление на евро. Избрание известного евроскептика Бориса Джонсона главой консерваторов в Великобритании, что автоматически означает, что он займет пост премьер-министра, также оказало негативное влияние на курсы европейских валют", - пояснил он.

Главный аналитик ПСБ Михаил Поддубский полагает, что изменение монетарных курсов регуляторов остается одной из ключевых тем не только на валютном, но и в целом на глобальных рынках. Дальнейшие перспективы валютного рынка во многом будут определяться итогами заседаний ЕЦБ и ФРС, которые состоятся в этот четверг и в следующую среду, пояснил он.

Начальник отдела анализа банков и денежного рынка Юрий Кравченко в свою очередь полагает, что укрепление доллара к шести валютам в индексе DXY и на большинстве валютных площадок развивающихся рынков связано с вновь сократившимися ожиданиями резкого снижения процентной ставки ФРС сразу на 50 б.п., о чем также свидетельствует и повышение доходностей по американским гособлигациям. Кравченко также добавил, что рост ощущаемой инвесторами напряженности в торговых отношениях между США и Китаем также стала причиной растущей тенденции.