Ветслужба Ставрополья оформляла просроченную еду для детсадов

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Россельхознадзор обратился в правоохранительные органы по факту оформления ветеринарной службой Ставропольского края электронных ветеринарных сопроводительных документов на просроченные продукты питания, которые потом должны были быть направлены в местные детские сады. Об этом сообщила журналистам официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

"Россельхознадзор обеспокоен ситуацией, связанной с выявлением фактов оформления Ставропольской ветеринарной службой просроченных продуктов питания для поставки в детские сады этого региона <...> По всем фактам выявляемых нарушений Россельхознадзор обращается в правоохранительные органы", - сказала она.

Документы оформлялись на такие категории товаров, как свинина, перепелиные яйца, тушки цыплят бройлера. Продукция предполагалась к поставкам в детский сад №3 "Радуга", детский сад №30 "Лесная сказка", МБОУ ДОДООПЦ "Колосок", детский сад № 21 "Дюймовочка".

Россельхознадзор также выявил факты увеличения допустимых сроков годности продукции при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов, выдачи таких документов на предназначенных для убоя животных без указания сведений о последних сроках применения антибиотиков, гормональных, стимулирующих и других лекарственных препаратов. Кроме того, допускалась выдача документов на молоко, вывозимое из населенных пунктов, в которых установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу, а также на молоко, не прошедшее обязательные исследования, в том числе на бруцеллез, сообщила Мелано. Также в некоторых случаях документы на сырое молоко и мясо оформлялись таким образом, что не представляется возможным проследить происхождение продукции.

"Указанные факты свидетельствует о формальном подходе к выполнению возложенных на ветеринарные службы регионов полномочий и об отсутствии контроля за деятельностью подведомственных им учреждений и государственных ветеринарных врачей. Кроме того, осуществление мониторинга оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов является обязанностью руководителей региональных ветеринарных органов, которая повсеместно не исполняется <...> Это в очередной раз говорит о необходимости федерального контроля за деятельностью региональных ветеринарных служб", - отметила представитель Россельхознадзора.