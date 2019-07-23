Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня выросли на 0,32-0,63%

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов выросли. Индекс Мосбиржи вырос на 0,63%, до 2701,06 пункта, индекс РТС - на 0,32%, до 1345,48 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара на Московской бирже по состоянию на 19:04 мск вырос на 0,27%, до 63,265 рубля, курс евро снизился на 0,23%, до 70,575 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,39%, до $63,07 за баррель.

Информация о том, что президент США Дональд Трамп договорился с Конгрессом о повышении потолка госдолга на двухлетний период представляется очень позитивной для инвестиций в "риск", считает аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин. Тем не менее в преддверии заседаний ЕЦБ и ЦБР спрос может быть нестабилен, добавил он. Прогнозный диапазон закрытия завтрашних торгов для индекса ММВБ и пары доллар/рубль, по оценкам ИК "Фридом Финанс", составляет: 2695-2725 пунктов и 62,8-63,45 рубля за доллар соответственно.

Старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов считает, что завтра индекс Мосбиржи может прибавить 0,2-0,3% из-за внешних факторов, в частности, надежд на снижение депозитной ставки ЕЦБ, а также новостей по продвижению переговоров США и Китая в направлении заключения торговой сделки. Также положительное влияние на ход торгов будет оказывать соглашение Трампа с Конгрессом относительно потолка госдолга, добавил он.

В свою очередь главный аналитик ПСБ Богдан Зварич считает, что сохранение позитивного внешнего фона, а также необходимость снять перекупленность на рынке, могут позволить "быкам" завтра предпринять попытку тестирования сопротивления на уровне 2730 пунктов. На валютной секции в ближайшие дни сдерживать активность покупателей в паре доллар/рубль будет приближение пика налогового периода. Плюс к этому, инвесторы ожидают решения ЦБ РФ и ФРС, что также сказывается на активности игроков на валютной секции, также добавил он.