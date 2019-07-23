Суд обязал дирекцию Минкультуры устранить недостатки в оборудовании в БДТ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обязал Северо-Западную дирекцию по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ устранить недостатки на 487 млн рублей, допущенные при поставках сценического оборудования во время реставрации Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова (БДТ), следует из решения суда по результатам рассмотрения иска.

Согласно документу, по иску была проведена экспертиза, в ходе которой "эксперт пришел к выводу, что стоимость сценического оборудования, несмонтированного, некомплектного или имеющего иные препятствующие приемке замечания, подлежащего поставке и монтажу при выполнении работ по реконструкции и реставрации на объекте, составляет 487 млн 451 тыс. 807 рублей".

"Обязать ФГКУ "Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации" устранить замечания к сценическому оборудованию и имуществу … составленные ФГБУ культуры "Российский государственный академический Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова", в течение трех месяцев со дня вступления решения в законную силу", - говорится в решении.

Дирекция также обязана провести работы по монтажу оборудования, которые экспертиза оценила в 7,6 млн рублей, а также поставить оборудование, "учет которого на момент проведения экспертизы было провести невозможно", на 2,6 млн рублей.

БДТ размещается в здании на набережной реки Фонтанки в исторической части Петербурга с 1920 года. В 2014 году завершилась масштабная реконструкция здания, которая послужила поводом для судебных разбирательств.

Ранее театр уже судился с дирекцией по поводу поставок другой техники в театр, а также по вопросам программного обеспечения для нее. Иск в апреле этого года закончился заключением мирового соглашения, по которому дирекция намерена не позднее 15 апреля 2021 года устранить недостатки, предъявленные ей театром.