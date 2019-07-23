Власти Петербурга ожидают дополнительные доходы в бюджет в сумме 35 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Власти Петербурга рассчитывают в 2019 году получить 35 млрд рублей дополнительных доходов в городской бюджет. Об этом сообщил на совещании во вторник председатель комитета финансов Санкт-Петербурга Алексей Корабельников.

"По текущим показателям мы прогнозируем около 35 млрд рублей увеличения доходной базы бюджета", - сказал он.

Чиновник пояснил, что из указанной суммы 14 млрд рублей ожидается из федерального бюджета, а 20-21 млрд рублей - это дополнительный объем поступлений, который комитет прогнозирует на 2019 год.

"Вместе с тем, мы понимаем, что существует ряд первоочередных расходов, которые сейчас не отражены в бюджете Санкт-Петербурга. Это дополнительные расходы, связанные с изменением федерального законодательства <…> некоторые решения судов, которые также необходимо отразить в бюджете Санкт-Петербурга. Все эти расходы нам придется включать в бюджет в качестве дополнительных расходов, и те, доходы, о которых мы сейчас говорим, они служат как раз источником финансирования этих расходов", - пояснил Корабельников.

Он добавил, что в сентябре ожидается корректировка показателей бюджета. "Мы очень рассчитываем на то, что в рамках корректировки … нам удастся не наращивать дефицит бюджета, рассчитываем его снизить", - добавил председатель комитета.

В соответствии с параметрами принятого в ноябре 2018 года закона о городском бюджете на 2019 год, доходы составляют 591,8 млрд рублей, расходы - 643,8 млрд рублей, дефицит бюджета - 51,9 млрд рублей.