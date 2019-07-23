"Почта России" рассчитывает до 1 октября зарегистрироваться в качестве АО

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Руководство "Почты России" намерено в сентябре обратиться в Федеральную налоговую службу для регистрации в качестве акционерного общества. Процесс реорганизации федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) в непубличное АО идет по плану и будет завершен до 1 октября, сказал гендиректор почтового оператора Николай Подгузов.

"Ожидаем, что в начале августа проект [передаточного акта] будет внесен на площадку правительства, затем в течение августа будет подписано соответствующее распоряжение правительства. Устав общества также... утверждается распоряжением правительства, он уже находится на площадке аппарата [правительства], версия его согласована и параллельно тоже будет утверждена распоряжением правительства. Все это позволяет нам рассчитывать, что в сентябре мы обратимся к ФНС (Федеральной налоговой службе) за регистрацией акционерного общества и в дальнейшем до 1 октября сумеем зарегистрировать АО", - сообщил он во время расширенного заседания комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, посвященного реорганизации "Почты России".

По его словам, помимо основных реперных точек, продолжается серьезная работа по "бесшовному" переходу из ФГУПа в АО. "Потому что операционно компания не должна ни на секунду прекратить свою работу, пенсии должны доставляться, услуги должны предоставляться. И вот то, как это сделать максимально гладко, без каких-либо сбоев, - это основная задача, которая перед нами стоит, перед менеджментом предприятия, и здесь, я уверен, мы ее тоже успешно решим", - сказал Подгузов.

В заключении глава "Почты России" поблагодарил депутатов Госдумы за то, что они заложили грамотную основу, приняв закон, который при его исполнении повышает эффективность одного из крупнейших предприятий страны.

Во время мероприятия заместитель руководителя Росимущества Илья Петров пояснил, что все территориальные управления Росимущества вместе с "Почтой России" участвовали в выверке имущества, которое включено в первый передаточный акт. "Мы к началу августа вместе с Минкомсвязи будем вносить проект распоряжения [в правительство]", - сказал он.

История реорганизации

1 октября 2018 года вступил в силу федеральный закон о реорганизации "Почты России", подразумевающий преобразование федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) в непубличное акционерное общество. Спустя пять лет обсуждений преобразования национального почтового оператора, топ-менеджмент "Почты России" смог начать проведение заключительных работ по акционированию, в частности перевести все имущество ФГУП в акционерное общество и осуществить определенные юридические процедуры. Для их проведения у организации был один год.

Из федерального закона, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным в июне 2018 года, следует, что акционерное общество создается для обеспечения всех россиян возможностью использования почтовой связи независимо от их местонахождения, а также для другого широкого спектра услуг: торговых, финансовых и других.

Согласно закону, основными видами деятельности "Почты России" в качестве акционерного общества сохраняются: оказание услуг внутренней и международной почтовой связи, доставка и выдача пенсий и пособий, распространение печатных СМИ, обеспечение доступа к госуслугам и другие. При этом закон устанавливает трудовые гарантии работникам "Почты России" и не допускает сокращения численности сотрудников в связи с реорганизацией.

Все имущество ФГУП перейдет в акционерное общество, 100% которого будут принадлежать государству. Как отмечал Подгузов во время внесения законопроекта в Госдуму в апреле 2018 года, акционирование не будет распространяться на "Почту Крыма". Он тогда указывал, что за предприятием уже зарегистрировано около 95% имущества, что позволяло начать процесс акционирования.