В ВТО надеются, что при Борисе Джонсоне Brexit не вызовет потрясений в торговле

ЖЕНЕВА, 23 июля. /ТАСС/. Официальный представитель Всемирной торговой организации (ВТО) Кит Рокуэл выразил надежду, что при Борисе Джонсоне, избранном лидером правящей в Великобритании Консервативной партии, выход этой страны из Евросоюза пройдет гладко, не вызвав потрясений в торговле. Об этом он заявил во вторник в Женеве, отвечая на брифинге на вопросы журналистов.

"Безусловно, мы бы хотели видеть плавный, насколько это возможно, переход. Мы бы не хотели нарушения торговли между Соединенным Королевством и членами Европейского союза", - сказал Рокуэлл, напомнив, что на ЕС приходится 47% объема британской торговли. "Мы не хотим видеть чего-либо, что еще больше подрывало бы торговый поток", - заключил официальный представитель.

Экс-глава МИД Великобритании, евроскептик Борис Джонсон избран во вторник лидером правящей Консервативной партии. После официальной аудиенции у королевы будет объявлено о его назначении премьер-министром. На этом посту он сменит Терезу Мэй, чье руководство привело Соединенное Королевство к продолжительному и тяжелому политическому кризису вокруг проблемы выхода из ЕС (Brexit). В четверг Джонсон проведет первое заседание нового правительства.