"Почта России" планирует осенью начать расширение сети выдачи посылок

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Крупнейший почтовый оператор не планирует сокращать количество своих отделений в связи с реорганизацией федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) в непубличное акционерное общество (АО). У предприятия есть планы по увеличению сети выдачи посылок, которые "Почта России" планирует начать осенью 2019 года, сказал гендиректор "Почты России" Николай Подгузов.

"Мы идем все-таки по пути не закрытия убыточных отделений почтовой связи, а по насыщению их услугами таким образом, чтобы они становились рентабельными <...> Но исходим именно из того, что отделения почтовой связи не должны сокращаться. Более того, в городской местности у нас есть просто производственная необходимость увеличения количества точек присутствия как точек выдачи заказов. Мы планируем осенью существенно расширить уже в рамках нашей бизнес-деятельности количество точек, где можно будет получить посылку, это будет либо выделенное окно в "Почте России", либо какие-то партнерские точки", - сообщил он во время расширенного заседания комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, посвященного реорганизации "Почты России".

При этом Подгузов заметил, что предприятие имеет убыточные отделения, потому некоторые из них работают в регионах с не высокой плотностью населения. Но планов по их закрытию нет.