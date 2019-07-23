Власти Дагестана и Сбербанк намерены рассмотреть меры поддержки инвестпроектов в регионе

МАХАЧКАЛА, 23 июля. /ТАСС/. Руководство Дагестана и Сбербанка планируют рассмотреть специальный механизм и меры поддержки инвестиционных проектов на территории республики. Об этом заявил президент, председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф на встрече с главой Дагестана Владимиром Васильевым во вторник в аэропорту Махачкалы.

"Мы договорились, что будет рассмотрен специальный механизм и меры поддержки инвестиционных проектов на территории Дагестана. Плюс очень важным представляется фокус руководства республики на возрождение такого древнего города, как Дербент. Думаю, что жители республики за короткое время увидят результат наших совместных действий, и через год мы подведем первые итоги нашей работы", - приводятся слова Грефа на сайте главы Дагестана.

Как сообщается на сайте, глава Сбербанка "положительно оценил проделанную работу, текущее состояние дел, а также перспективы социально-экономического развития Дагестана".

"По нашим финансовым показателям мы видим в регионе серьезную позитивную динамику с точки зрения роста легального финансового оборота платежей в бюджеты всех уровней и, как следствие, других темпов развития республики", - сказал Греф.

Подготовительный этап развития

Он также поблагодарил руководство региона "за хорошую работу, партнерство и подготовительный этап к развитию республики".

"Потому что все, что было сделано, - пока подготовка. У нас была договоренность, что после этого мы встретимся для обсуждения следующих шагов и сегодня это произошло. Нами, в частности, уже обсужден ряд вопросов - это, прежде всего, проекты, связанные с "Безналичным Дагестаном", предоставлением жилья социально незащищенным категориям граждан, чего, кстати, многие годы не было, работа с инфраструктурными проектами", - отметил Греф.

Васильев, в свою очередь, сказал, что "оптимизма сейчас стало больше, чем до этой встречи". "С Германом Оскаровичем [Грефом] мы знакомы давно, и если он что-то говорит, то это становится действием, появляется результат. Кроме того, хочу сказать, что нам важна работа с Дербентом, мы планируем сделать его таким работающим проектом, в котором будут реализовываться лучшие современные достижения", - цитирует пресс-служба главу Дагестана.

По его словам, в конце июля в Дербенте пройдет совещание с участием зодчих и урбанистов. Будут, в частности, обсуждаться "такие непростые решения, как реализация передовых достижений на основе города с 2000-летней историей, которую надо сохранить, но, чтобы это было сделано современно".

"Мы сейчас выстраиваем временную рабочую структуру, которая поможет специалистам и экспертам высокого уровня, которыми располагает Сбербанк, быстрее оценивать наши проекты, что позволит их реализовывать в более короткий срок, с меньшими затратами и более эффективно. Кроме того, хочу отметить, что нам приятна оценка достижений республики в части безналичных расчетов и роста бюджетных поступлений, так как это одна из наших главных целей - обеление экономики в интересах людей", - сказал глава Дагестана.

Сотрудничество Дагестана и Сбербанка

В мае 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме глава Дагестана и глава Сбербанка подписали соглашение о сотрудничестве. Основные задачи документа - решение социально-экономических вопросов, реализация приоритетных проектов, федеральных и региональных программ.

В августе 2018 года сообщалось, что правительство Дагестана и Сбербанк с целью стимулировать безналичную форму расчетов в республике запустят совместную программу "Безналичный Дагестан", которую на первом этапе опробуют в четырех крупнейших городах региона. Сообщалось, что пилотными территориями проекта станут города Махачкала, Хасавюрт, Дербент и Каспийск, на которые приходится более 50% объема наличности. Следующим этапом программы станет подключение остальных городов и районов республики.

Кроме того, сообщалось, что запланирован перевод общественного транспорта на безналичную оплату проезда, развитие системы безналичной оплаты в организациях ЖКХ и медучреждениях.

По данным правительства республики, Дагестан находится в лидерах по объему наличного денежного оборота среди регионов РФ. Банковская система республики насчитывает более 120 кредитно-кассовых учреждений, около 90 дополнительных офисов, около 30 внутренних структурных подразделений кредитных организаций и филиалов и одно представительство кредитной организации другого региона.

Сбербанк является основным банковским институтом Дагестана, отмечают в правительстве республики. Доля на рынке кредитования физических лиц составляет около 60%, более 75% жителей региона доверяют свои финансы этому банку.