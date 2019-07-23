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Белый дом надеется, что Конгресс одобрит новый договор NAFTA в 2019 году

Вице-президент США Майкл Пенс ранее заявлял, что Конгресс успеет ратифицировать торговый договор летом

НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /ТАСС/. Белый дом рассчитывает на то, что новый североамериканский торговый договор - Соглашение Соединенных Штатов, Мексики и Канады (The United States - Mexico - Canada Agreement, USMCA) - будет ратифицирован Конгрессом в течение текущего года. Об этом заявил во вторник вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс, выступая на мероприятии в штате Айова.

"Айова и Америка нуждаются в том, чтобы Конгресс США одобрил крупнейшую торговую сделку в американской истории. Настало время, чтобы Конгресс ратифицировал USMCA", - сказал Пенс.

При этом вице-президент подчеркнул, что "Конгресс должен одобрить USMCA уже в этом году". "2019 [год] - вот, когда это должно быть сделано", - заключил он. В начале июня Пенс во время визита в Оттаву высказывал надежду на то, что Конгресс успеет ратифицировать новый торговый договор уже этим летом.

В сентябре 2018 года Канада, США и Мексика достигли соглашения о новом торговом договоре, который придет на смену устаревшему Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). 29 мая премьер-министр Канады Джастин Трюдо представил в парламенте страны законопроект о ратификации USMCA, а 30 мая администрация президента США направила в Конгресс проект заявления о новом торговом договоре, что является первым шагом, необходимым для ратификации этого соглашения.

Теги
КанадаМексикаСШАТрюдо, ДжастинПенс, Майкл (Майк)
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