Путин обсудит с кабмином новации рынка труда и посетит Дом русского зарубежья

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в среду очередное совещание с членами правительства, посвященное новым условиям на рынке труда, а также посетит Дом русского зарубежья. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Основной темой встречи [с членами правительства] станет модернизация профессиональных квалификаций с учетом новых рабочих профессий", - говорится в сообщении. С докладами выступят министр труда и социальной защиты Максим Топилин и специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

В Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына президент осмотрит постоянную экспозицию Музея русского зарубежья в сопровождении Наталии Солженицыной - вдовы писателя и главы Русского благотворительного фонда Александра Солженицына.

Солженицыны и Дом русского зарубежья

Фонд выступает соучредителем Дома русского зарубежья. Супруги Солженицыны положили начало архивному собранию музея, передав в дар 750 уникальных материалов, собранных ими в годы вынужденной эмиграции. Торжественное открытие нового здания музея с дополнительными помещениями для музейного пространства состоялось 28 мая 2019 года. Решение о его строительстве Путин принял в 2012 году.

Наталия Солженицына (урожденная Светлова) 22 июля отметила 80-летний юбилей. Она родилась 22 июля 1939 года в Москве. В 1962 году окончила механико-математический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова и аспирантуру. В 1968 году познакомилась с Александром Солженицыным, в 1973 году вступила с ним в официальный брак. С конца 1960-х годов была секретарем и помощником писателя, редактором его произведений, составителем собраний сочинений.

В феврале 1974 года за публикацию за рубежом историко-публицистической работы "Архипелаг ГУЛАГ" писатель был арестован, лишен советского гражданства и выслан из СССР в Европу. Наталия Солженицына с помощью иностранных корреспондентов и дипломатов организовала вывоз за границу писательского архива, а затем выехала к мужу вместе с детьми.

19 октября 1976 года она была лишена советского гражданства. Семья жила в эмиграции в Цюрихе (Швейцария), а затем - в городе Кавендиш (штат Вермонт, США). 15 августа 1990 года Александру и Наталии Солженицыным было возвращено советское гражданство. В 1994 году супруги вернулись в Россию.

После смерти Александра Исаевича Наталия Дмитриевна продолжает участвовать во многих проектах, начатых при жизни писателя, в частности, в работе Дома русского зарубежья. Она также является главным распорядителем его литературного и историко-документального наследия.

Президент России Владимир Путин в июле 2019 года наградил Солженицыну орденом Святой великомученицы Екатерины "за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность".