Трамп заявил, что ЕС поступает с США в сфере торговли еще хуже, чем Китай

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп во вторник в очередной раз заявил, что страны Евросоюза в торговой сфере поступают с Соединенными Штатами еще хуже, чем Китай.

Выступая в Вашингтоне на студенческой конференции, глава государства отметил, что "ряд стран наживается" на США. "Некоторые из худших обидчиков - наши так называемые союзники. Они наживаются на нас в сфере торговли. Евросоюз для нас хуже в торговле, чем Китай. Никто бы не подумал об этом", - утверждал Трамп.

"Они - Евросоюз - убивают нас. Он [ЕС] был создан для того, чтобы опережать нас в экономической сфере, и, все же, мы защищаем их с помощью НАТО. Таким образом, они наживаются нас в торговле, а мы защищаем их с помощью вооруженных сил", - считает американский лидер. Он вновь подверг критике многие страны - участницы альянса за отказ повышать расходы на оборону до 2% ВВП.

Трамп неоднократно во время беседы с журналистами и своих выступлений перед сторонниками осуждал страны ЕС за их торговую политику в отношении Соединенных Штатов, подчеркивая, что их действия в этой сфере хуже, чем китайских властей. США и ЕС ввели взаимные торговые пошлины на ряд категорий товаров друг друга весной и летом прошлого года. Сейчас Евросоюз пытается избежать введения новых американских пошлин на автомобили европейского производства.