Минюст США заявил о начале антимонопольных проверок в отношении ведущих интернет-компаний

НЬЮ-ЙОРК, 24 июля. /ТАСС/. Антимонопольное подразделение Министерства юстиции США намерено провести проверки в отношении ведущих компаний, работающих в интернете. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства во вторник.

Как отмечается в документе, специалисты Минюста США, в частности, выяснят, "как лидирующие на рынке сетевые ресурсы оказались в доминирующем положении, а также прибегали ли они к методам, которые ведут к снижению конкуренции, замедлению инноваций или иным образом наносят ущерб потребителям". Специалисты ведомства учтут "обеспокоенность, которую выражали потребители, бизнес и предприниматели относительно сетевых сервисов, касающихся поиска, соцсетей и торговли".

Минюст США рассчитывает получить "информацию от общественности, в том числе работников отрасли, которые осведомлены о конкуренции между сетевыми ресурсами". Ведомство готово подать судебные иски в отношении компаний, если будут выявлены нарушения с их стороны.

Газета The Wall Street Journal констатирует, что проверки могут быть проведены, в частности, в отношении компаний Google, Apple и Amazon. Издание отмечает, что министр юстиции, генеральный прокурор США Уильям Барр уделяет большое внимание технологическим компаниям. Нажим на них со стороны регулирующих органов США может возрасти, говорится в публикации.