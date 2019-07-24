Движение поездов по одному из путей СЖД восстановлено после схода вагонов в Коми

ТАСС, 24 июля. Движение поездов по одному из двух путей Северной железной дороги (СЖД), поврежденных в ночь на 22 июля в результате схода вагонов с углем на станции Керки в Республике Коми, восстановлено. Об этом в среду сообщает пресс-служба РЖД.

"24 июля в 01:24 мск открыто движение поездов по одному пути станции Керки Северной железной дороги", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение двух суток были произведены работы по уборке вагонов, установке водопропускной трубы, возведению насыпи железной дороги, уложены рельсы на один путь. В 02:20 мск по участку проследовал грузовой поезд, сообщили в РЖД.

К отправлению готовятся пассажирские поезда со станции Сосногорск в Воркуту, Лабытнанги, а со станции Ираель - в Москву и Адлер. Они проследуют специальным графиком для сокращения времени задержки в пути.

"Железнодорожники продолжают работы по восстановлению второго и третьего путей станции Керки, в них задействованы более 250 человек. Все необходимые материалы доставлены к месту проведения работ", - добавили в РЖД.

Сход 23 вагонов с углем на станции Керки произошел в ночь на 22 июля из-за размыва пути после ливней. В аварию попал грузовой поезд Воркута - Череповец. В результате инцидента никто не пострадал. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта"). Движение поездов по Северной железной дороге ограничено до 26 июля, часть поездов дальнего следования отменены, часть будут курсировать в этот период по укороченным маршрутам. Продажа билетов на ряд поездов приостановлена.