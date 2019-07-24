Доходная часть бюджета Приморья увеличена до 123,4 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 24 июля. /ТАСС/. Депутаты Приморья на заседании в среду приняли изменения в бюджет региона на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, в соответствии с которыми доходы выросли на 2,705 млрд рублей и составили 123,4 млрд рублей, а расходы - на 2,681 млрд рублей, до 143,1 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба Законодательного собрания края. Бюджетный дефицит - 19,7 млрд рублей.

Изменения связаны с ростом налоговых и неналоговых доходов и поступлением финансовых средств из федерального бюджета. Изменения затронули практически все разделы краевого бюджета и государственные программы Приморского края.

По данным краевой администрации, за счет средств федерального бюджета планируется на 587,7 млн рублей увеличить финансирование социальной поддержки семей с детьми: единовременной выплаты при рождении первого ребенка, предоставление регионального материнского капитала при рождении второго ребенка. 550,5 млн рублей будет направлено на переселение граждан из аварийного жилья, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.

"За счет краевых средств дополнительно 36 млн рублей направят на жилищные сертификаты детям-сиротам. 20,5 млн - на меры социальной поддержки студентов вузов, обучающихся по очной форме и имеющих детей до трех лет, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума. 5,2 млн рублей предусмотрели на обновление материально-технической базы колледжей региона", - сообщила пресс-служба краевой администрации.

Департамент здравоохранения края получит 156,8 млн рублей на обеспечение населения лекарственными препаратами и 30,6 млн - на оснащение бригад скорой медицинской помощи краевых учреждений здравоохранения информационными устройствами. Еще 150 млн рублей предусмотрели дополнительно на развитие сельского хозяйства, в частности, на увеличение субсидии на приобретение сельхозтехники, оборудования и скота, в том числе на условиях лизинга. 200 млн рублей будут направлены на начальный этап рекультивации мусорного полигона в районе бухты Десантная.