Минтранс: железнодорожная часть Крымского моста будет одной из самых защищенных в России

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Специалисты предусмотрели особые меры безопасности для железнодорожной части Крымского моста, этот объект будет одним из самых защищенных транспортных объектов в России, сообщил ТАСС генеральный директор ФГУП "Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации" Алексей Ковыршин.

"В настоящее время на железнодорожной составляющей Крымского моста осуществляются работы по оснащению необходимыми инженерными и техническими средствами транспортной безопасности, предусмотренными проектом. С учетом уникальности данного объекта там были предусмотрены исчерпывающие меры технического контроля по обеспечению транспортной безопасности. На сегодняшний момент этот объект будет одним из самых защищенных объектов транспортной инфраструктуры нашей страны", - сказал Ковыршин.

Он отметил, что технические новинки уже внедрены на автомобильной части моста: досмотр автомобильного транспорта проходит с использованием стационарного радиоэлектрического комплекса. Кроме Крымского моста такие системы используются только на пограничных объектах. На железнодорожной части будут предусмотрены системы для досмотра пассажиров и поездов в целом.

Собеседник добавил, что автодорожная и железнодорожная части Крымского моста считаются отдельными инфраструктурными объектами. За защиту автомобильного перехода отвечает сейчас и будет отвечать в будущем ведомственная охрана Минтранса, а за железнодорожную часть - ведомственная охрана железнодорожного транспорта. Работу по обеспечению безопасности транспортного перехода в целом будет координировать Росгвардия. Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии охраняют также акваторию около моста.

Крымский мост протяженностью 19 км - самый длинный в России и Европе - связал полуостров с другими регионами России. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года. Строительство железнодорожной части моста и подходов к нему завершится до конца года.